Lörrach Rauf auf die Räder!

Das dreiwöchige Stadtradeln startet am Sonntag, 25. Juni, in Lörrach. Bereits zum fünften Mal nimmt Lörrach am Wettbewerb des „Klima-Bündnis“ teil. Auch während des Aktionszeitraums können Interessierte noch Teams gründen oder sich einem bestehenden Team anschließen.

Lörrach. Für die Teilnahme am Stadtradeln muss ein Team gebildet oder sich einem bestehenden Team angeschlossen werden. Bereits zwei Radfahre gelten als Team. Für interessierte Einzelfahrer ist ein offenes Team eingerichtet, in das sich alle Einzelpersonen eintragen können. Bei der Registrierung muss in diesem Falle „Offenes Team“ ausgewählt werden. Wo die Radkilometer während des Aktionszeitraums zurückgelegt werden ist nicht relevant, die Teilnehmer müssen jedoch entweder in Lörrach wohnen oder arbeiten.

Im Aktionszeitraum protokolliert jeder Teilnehmer die geradelten Kilometer und gibt sie in den „Online-Radelkalender“ ein. Der Kalender wird am 25. Juni freigeschaltet und ab diesem Zeitpunkt zählt jeder Kilometer. Für Teilnehmer ohne Internetzugang liegen an der Infothek im Rathaus Kilometererfassungsbogen bereit.

Alle Mitfahrer erhalten als Dankeschön für ihre Beteiligung einen Fahrradstadtplan sowie ein Fahrradflickset. Registrierung Die Teilnehmer müssen sich mit ihrem Namen sowie E-Mail-Adresse auf www.stadtradeln.de/radlerbereich.html einmalig registrieren. Bei Teilnehmern von 2015 sind die damals ausgewählten Benutzerdaten noch gültig, das heißt eine neuerliche Registrierung ist für diese nicht notwendig. Sie müssen sich lediglich beim ersten Einloggen der Stadt Lörrach neu zuordnen. Bei Rückfragen können sich Interessierte an Alexander Fessler (Telefon 07621/ 415-442, E-Mail loerrach@stadtradeln.de) oder Yvonne Antoni (Telefon 07621/ 415-653, E-Mail loerrach@stadtradeln.de) wenden.

Weitere Infos zur Aktion und Anmeldung sind unter www.loerrach.de/stadtradeln2017 zu finden