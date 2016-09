Nach der Sommerpause steht der Start in die neues Saison für das sozio-kulturelle Zentrum Nellie Nashorn kurz bevor. Lörrach. Das Kulturprogramm des Nellie Nashorn befasst sich zum Start in die neue Saison am Freitag, 9. September, 20 Uhr, mit einem außergewöhnlichen Konzert des internationalen „ensemble liberté” aus Basel. Die 30 Stimmen und Instrumente des jungen Projektchors widmen sich einer großen Errungenschaft des 20. Jahrhunderts – der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die 30 Artikel werden zum Boden einer musikalischen Auseinandersetzung mit humanistischen, ethischen, geschichtlichen, inhaltlichen und künstlerischen Fragen. Die Leitung haben Abélia Nordmann, Maija Breiksa, und Luca Fiorini. Das Konzert findet im Paul-Gerhardt-Saal (Christuskirche) an der Nansenstraße in Lörrach statt, als Kooperationsveranstaltung von Nellie Nashorn und Christuskirche. Der Eintritt ist frei(willig).