Lörrach Revolutionäres Oratorium

Lörrach. Die Freiburger Kantorei führt unter der Leitung von Christian Drengk am Samstag, 1. Juli, um 19 Uhr in der Christuskirche, Lörrach von Joseph Haydn „Die Schöpfung“ auf. Der aus rund 80 Sängerinnen und Sängern bestehende Chor führt in der Regel jährlich zwei größere oratorische Werke auf, singt regelmäßig in Gottesdiensten in der evangelischen Ludwigskirche.

Der musikalische Leiter, Christian Drengk ist in seiner neuen Funktion als Kantor der Ludwigskirche seit September 2015 auch Dirigent der Freiburger Kantorei. Drengk ist Preisträger einiger nationaler und internationaler Wettbewerbe und erhielt 2008 den Europäischen Förderpreis der Kulturstiftung „Pro Europa“ für Orgel und wurde 2010 in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen.

„Die Schöpfung“ gilt als Krönung Haydens kompositorischen Schaffens. Bis heute gilt das Werk als Begründer eines neuen Oratorientypus, der das gesamte 19. Jahrhundert maßgeblich prägte. Anders als in der Oratorien-Tradition üblich, finden sich in der Schöpfung weder eine dramatische Handlung noch ein tragischer Konflikt.

Auch die Möglichkeit des Mitempfindens bleibt dem Zuhörer für lange Zeit verwehrt, treten Adam und Eva, als menschliche Identifikationsfiguren, doch erst zum Schluss des Werkes auf. Stattdessen besticht Haydns Oratorium durch klangmalerisch mit äußerster Fantasie gezeichnete Naturschilderungen, welche dem Werk volkstümliche Züge verleihen. n Karten im Musikhaus Geissler Nachf., SAM’s Musikhaus (Marktplatz 10, Tel. 07621/844 60) und an der Abendkasse