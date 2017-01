Von Peter Ade

Mit einem flotten Konzert erfreute die Feuerwehrmusik Haagen bei der Jahresfeier am Samstag in der Schlossberghalle. Das junge Orchester gefiel unter der Stabführung von Paul Eischet mit Melodien aus Rock, Pop, Klassik, Folk und einer modernen Polka. Vorsitzender Michael Kanzinger freute sich über ein großes Publikum.

Lörrach-Haagen. Mit viel Gefühl gespielt wurde der Auftakt „Entrée 2017“ mit dem Hauptthema der koreanisch und japanisch angehauchten „Hymne von Vangelis“, gefolgt von der „Fanfare for the Common Man“ von Aaron Copland in einer von James Last adaptierten Version.

Ein Beispiel für leicht zugängliche, durchaus unterhaltsame und melodienreiche Klassik bot das Stück „Marching Song“ von Gustav Holst.

Die eher selten gehörte Orchesterfantasie „The Soldier & The Princess“ des belgischen Komponisten Bert Appermont basiert auf der Geschichte des armen Soldaten, der sich in dem Film „Cinema Paradiso“ in die schöne Prinzessin verliebt.

In dem Stück „Break It Up“ aus dem vierten Freigner-Album in einer instrumentalen Version übernahm Katharina Bund die Solo-Stimme auf dem Altsaxofon. Das Orchester war die „Rockband“.

Sieben Jungmusiker wurden zuletzt in die Reihen der Aktiven übernommen. Drei von ihnen bereiteten sich mit dem Titel „Stressed Out“ aufs Konzert vor: Celina und Niklas Kaltenbach sowie Stephanie Kramer rappten über die Bühne und sangen mit eigener Finesse.

Bei der Orchesterfanfare „Heaven’s Light“ mögen Walt-Disney-Fans zunächst an ein von Quasimodo gesungenes Lied aus dem Animationsfilm „Der Glöckner von Notre Dame“ gedacht haben. Tatsächlich handelte es sich um ein gleichnamiges Stück des US-amerikanischen Komponisten Steven Reineke.

„When You Go“ ist ein Folk-Song des aktuellen zehnten Celtic Woman-Albums „Destiny“ aus dem Jahr 2015. Streng gegliedert in Strophe und Refrain und mit seiner eingängigen Melodik kommt das Stück wie ein in einem irischen Pub gespielter Gute-Laune-Song daher.

Wie jede Form zeitgenössischer Blasmusik hat sich auch die Polka weiterentwickelt. Im Original verläuft „Steeephans Polka“ von Alex Pfluger in einem extrem langsamen Tempo, das die Feuerwehrmusik allerdings ein wenig relativiert hat, ohne den ursprünglichen Charakter zu missachten. Das dreifache „e“ im Namen des Titels ist kein Tippfehler. Was genau es damit auf sich hat, weiß wohl nur der Verfasser.

Beinahe kuschelig wurde es gegen Ende des Konzerts mit dem locker-leichten und eingängigen Song „Mister Sandman“, bis heute ein Dauerbrenner in amerikanischen und europäischen Radiostationen.

Durchs Programm begleitete Tom Dessenne. In der Pause gab es Ehrungen, über die wir noch berichten werden.