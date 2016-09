Lörrach. Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall am Donnerstag im Kreisverkehr auf der Basler Straße. Gegen 13.45 Uhr musste ein 48 Jahre alter Motorrollerfahrer in dem Kreisel eine Vollbremsung hinlegen, weil ein 80-jährigen Mercedes-Fahrer, ohne auf ihn zu achten, in den Kreisverkehr eingefahren war. Dadurch stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich am Bein. Zeugen werden gebeten, sich zu melden: Tel. 07621/98000