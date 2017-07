Lörrach Rosenfels-Spielplatz wird neu gestaltet

Auf dem Spielplatz im Rosenfelspark ist eigentlich immer was los. Indes fehlt seit einigen Tagen das zentrale Spielelement der kleinen Oase: die Konstruktion zum Klettern, Schaukeln und Rutschen war morsch und muss ersetzt werden. Bei dieser Gelegenheit wird die Verwaltung die Überarbeitung des gesamten Spielplatzes überdenken.

Von Bernhard Konrad

Lörrach. Tiere gucken und auf dem Spielplatz toben: Diese Kombination kennen und schätzen zahlreiche Eltern, die den Rosenfelspark regelmäßig besuchen. Letzteres fällt jetzt erst mal flach. „Das Spielgerät war marode“, erläuterte die Fachbereichsleiterin Grundstücks- und Gebäudemanagement, Annette Buchauer, auf Anfrage unserer Zeitung. „So schnell wie möglich“ soll an gleicher Stelle eine neue Spielmöglichkeit errichtet werden – denn derzeit ist der Spielplatz praktisch nicht mehr zu nutzen. Wann das neue Klettergerüst installiert wird, konnte Buchauer allerdings noch nicht sagen. Das heißt: Es kann noch eine ganze Weile dauern – soll aber noch in diesem Jahr geschehen.

Unterdessen denkt die Stadt über die Weiterentwicklung des Areals nach. Grundlage hierfür ist das vor einigen Jahren praktizierte Bürgerbeteiligungsverfahren zur Umgestaltung des Rosenfelsparks, die zwischenzeitlich wieder in den Hintergrund getreten ist. Aufgegriffen werden soll nun etwa der Wunsch, die abseits gelegene, unattraktive Spielfläche für Kleinkinder in den Spielplatz zu integrieren. Zudem wird in Erwägung gezogen, Sportgeräte wie im Grüttpark oder in der Hammerstraße anzuschaffen und damit an einem weiterem öffentlichen Ort in Lörrach solch ein generationsübergreifende Bewegungsangebot zu installieren. In diesem Zusammenhang werde die Verwaltung auch potenzielle „externe Partner“ ansprechen, sagte Buchauer.

Über ein Vorhaben dieser Größenordnung wird der Gemeinderat entscheiden. Für die städtischen Gremien soll in den kommenden Monaten eine Vorlage erarbeitet werden, so dass das Projekt voraussichtlich im Laufe des Jahres 2018 umgesetzt werden kann, so Buchauer.