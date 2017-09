Lörrach Rund ums motoriserte Zweirad

Lörrach. Der Teilemarkt für Zweiräder und Zubehör findet am Samstag, 9. September, auf dem Gelände der Firma MOV – Metall- und Rohstoffverwertung in der Schwarzwaldstraße 50 statt. Der Platz liegt an der Bahnlinie im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofes.

Angeboten werden Motorräder, Teile und Zubehör aus allen Epochen und von zahlreichen Marken: Teileträger, Restaurationsobjekte, Zubehör, Werkzeug, Klamotten, Literatur… ein paar Auto- oder Traktorteile dazwischen stören niemanden. Auch kleinere Modelle mit 50 ccm sowie Bikes mit Pedalantrieb sind vertreten. Das Organisationsteam organisiert zudem eine kleine Ausstellung klassischer Zweiräder. Markenclubs oder Oldtimervereine können sich gern bei den Veranstaltern melden. Diese freuen sich über jeden Stand – ob gewerblich oder privat. Anmeldung unter Tel. 07621/ 49447 – trockener Hallenplatz garantiert.

Verkauft werden kann auch direkt ab Hänger; idealerweise aber mit einem Stand aus einer oder mehreren Brauereigarnituren. Standmaterial ist selbst zu stellen. Der Standpreis beträgt 10 Euro pro „Biertischbreite“.

Selbst ohne Anmeldung werde sich ein Plätzchen finden, schreiben die Veranstalter. Der Aufbau beginnt ab 6 Uhr, Markt ab 8 Uhr, Ende ist gegen 16 Uhr. Parkplätze sind im Nahbereich vorhanden. Für Besucher ist der Eintritt frei. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. n Kontaktaufnahme: team@ teilemarkt-loerrach.de oder unter Tel. 07621/49447.www.teilemarkt-loerrach.de