Lörrach-Haagen (was). Anlässlich seines 90. Geburtstags beteiligte sich der Röttelnbund Haagen am gestrigen Sonntag erstmals am bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ und gewährte interessierten Besuchern einen Blick hinter die Kulissen der Burgruine Rötteln. In Räumen, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind, offenbarte sich den zahlreichen Interessenten der enorme Arbeitsaufwand, der hinter dem Erhalt des Lörracher Wahrzeichens steckt. Gilt es doch nicht nur, das historische Gemäuer sauber und in Schuss zu halten, sondern auch Rasen zu mähen, Laub zu beseitigen, Holz zu machen oder Sträucher und Gestrüpp zu zähmen. „Wir machen alles, vom Müll sammeln bis zum wieder aufmauern“, sagte Matthias Kaltenbach, zweiter Vorsitzender des Röttelnbunds. Letzteres mache allerdings – wie er ergänzte – nur ein bis fünf Prozent der Reparatur- und Sanierungsarbeiten aus. Größere Instandhaltungsarbeiten erledigten zudem vom Eigentümer, dem Land Baden-Württemberg, beauftragte Fachfirmen. Viele Gegenstände wie zum Beispiel Treppen und Bänke stellt der Verein jedoch in der eigenen Holzwerkstatt selbst her. Dementsprechend gut ist diese – ebenso wie die kleine Schlosserei im Obergeschoss des Vereinsgebäudes – mit Werkzeug ausgestattet. Im Schuppen nebenan finden sich außerdem unter anderem motorisierte Schubkarren, Rasenmäher, Tischkreissägen oder Laubbläser. „Es ist unglaublich, aber man braucht alles“, erklärte Kaltenbach angesichts der Vielzahl an Werkzeugen und Geräten. Zusammen mit weiteren Aktiven des Vereins sowie Burgvogt Uwe Gimpel führte er gestern unter anderem durch die im Jahr 2010 erweiterten Vereinsräumlichkeiten in der Vorburg. Außerdem konnten alle Besucher bei Interesse eine kostenlose Führungen durch die Oberburg mitmachen und dabei interessante Details zur Geschichte der Ruine erfahren: So wurde diese zum Beispiel auf einem Felssporn gebaut und war lange Zeit nur von Norden her zugänglich. Darüber hinaus wurde sie bis zu ihrer Zerstörung im 30-jährigen Krieg nie von feindlichen Truppen erobert. „Uns ist es wichtig, die Leute anzusprechen“, betonte Röttelnbund-Vorsitzender Gimpel. Deshalb beteiligte sich der Verein auch erstmals an der bundesweiten Aktion unter dem Motto „Gemeinsam Denkmale erhalten“. Sei das gemeinschaftliche Handeln doch genau das, was der Verein seit seiner Gründung praktiziere. Und obwohl die Burg ja eigentlich das ganze Jahr über ein offenes Denkmal sei, bleibe den Besuchern doch der Aufwand hinter der Pflege des Wahrzeichens verborgen. Aktuell besteht der Röttelnbund aus rund 650 Mitgliedern, davon etwa 15 Aktive. Weitere Helfer sind jederzeit willkommen. Neu im Programm bietet er außerdem für Menschen, die den steilen Anstieg nicht mehr selbst bewältigen können, Burgführungen „to go“ – eine virtuelle Reise durch das historische Gemäuer. n Interessenten können sich dazu unter info@burgruine-roetteln.de oder Telefon 07621/56494 mit dem Verein in Verbindung setzen.