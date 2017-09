Lörrach Ruser erwartet einen guten Jahrgang

Regine Ounas-Kräusel

Lörrach. Gesund und prall hängen die Trauben an den Reben auf dem Tüllinger Berg, doch sie hängen längst nicht so dicht wie in anderen Jahren. Wegen der Frostnacht Ende April rechne er mit Ertragseinbußen von 40 bis 50 Prozent, sagte Karlheinz Ruser, Obmann der Tüllinger Winzer, bei der traditionellen Rebbegehung am Montag. Das Mostgewicht der Beeren sei dagegen gut, berichtete Ruser: Er erwarte überwiegend Weine im Kabinettsbereich.

Rund 50 Menschen trafen sich am Montagabend zur Rebbegehung am Bammerthüsli der Tüllinger Winzer. Karlheinz Ruser begrüßte auch Oberbürgermeister Jörg Lutz, Stadträte und die beiden Initiatoren des Weinwegs: Sabine Theil und Heinz Obrecht.

Beim Rundgang durch die Reben berichtete Ruser, dass die Traubenlese in diesem Jahr früh angefangen hat: Bereits in der ersten Septemberwoche habe man den Müller-Thurgau geherbstet. Die Reben hatten in diesem Jahr schon am 20. April – also sehr früh – kräftige Triebe. Nach einer Frostnacht Ende April (wir berichteten) trieben sie im warmen Mai wieder kräftig aus. Im Sommer ohne lange Trockenperioden entwickelten sich gesunde Beeren.

Karlheinz Ruser zeigte den Wanderern an den Reben viele Augen, an denen sich wegen des Frostschadens keine Blüten und Früchte gebildet hatten. Die Verluste seien je nach Lage und Rebsorte unterschiedlich groß, sagte er: Grau- und Weißburgunder hätten den Frost am besten überstanden, Gutedel und Chardonnay haben am meisten gelitten.

Der wirtschaftliche Schaden hält sich nach Rusers Meinung aber in Grenzen: „Wir hatten seit 2006 immer gute Jahre“, sagte er. In den Kellern läge noch genügend gut ausgebauter Wein.

Beim Rundgang waren auch die Riehener Winzer Thomas Jost und Urs Rinklin dabei. Das Wyygut Rinklin baut am Tüllinger den bisher wenig bekannten „Diolinoir“ an, einen farbkräftigen, tanninreichen Rotwein.

„Es ist immer wieder eine Freude, hier oben zu stehen.“ Mit diesen Worten lud Lutz die Teilnehmer schließlich zum Hock beim Bammerthüsli ein. Er dankte Familie Trefzer, die die Bewirtung mit Wurst, Bauernbrot, Trauben und natürlich den Weinen der Tüllinger Winzer organisierte. Helmut Ruser lobte mit einem Gedicht den Weingenuss.