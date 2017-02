Nachrichten-Ticker

06:59 Indien bringt 104 Satelliten auf einmal in Umlaufbahn

Neu Delhi - Indien hat 104 Satelliten auf einmal in die Erdumlaufbahn gebracht und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Den bisherigen Rekord hatte laut Medienberichten Russland mit 37 Satelliten seit 2014 inne. Eine Rakete mit drei indischen Satelliten und 101 größtenteils US-amerikanischen kleineren Nano-Satelliten startete vom Raumhafen auf der Insel Sriharikota an Indiens Südostküste. Kurze Zeit später platzierte sie demnach alle 104 Satelliten in die niedrige Erdumlaufbahn.

06:01 Schmidt will Umstellung auf Bio-Landwirtschaft erleichtern

Nürnberg - Bundesagrarminister Christian Schmidt will Bauern eine Umstellung auf Bio-Produktion erleichtern. Die Nachfrage sei größer als das Angebot von den heimischen Äckern - dieses Potenzial müsse man heben, sagte der CSU-Politiker der dpa. Bei der Branchenmesse Biofach, die heute in Nürnberg beginnt, will er eine Strategie mit Impulsen vorstellen. Geplant seien unter anderem "eine Erleichterung der Möglichkeiten der Umstellung und eine zielgerichtete Unterstützung dieser Umstellung", sagte Schmidt.

05:59 Neue Hinweise auf Mordanschlag gegen Kim Jong Uns Halbbruder

Kuala Lumpur - Die Hinweise auf einen tödlichen Mordanschlag gegen den ältesten Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un verdichten sich. Die Polizei in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur bestätigte, dass der 45-jährige Kim Jong Nam auf dem internationalen Flughafen der Stadt angegriffen wurde. Auf dem Weg in ein Krankenhaus starb er dann. Die Leiche wurde zur Obduktion in eine andere Klinik gebracht. Südkoreas Geheimdienst warf Nordkorea vor, seit Jahren einen Anschlag geplant zu haben.

04:54 USA: Keine Vorbedingungen für Nahost-Frieden

Washington - Die US-Regierung will bei dem heute bevorstehenden Besuch von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu keine Vorbedingungen für eine Friedenslösung mit den Palästinensern vorgeben. Das betreffe auch das international verfolgte Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Präsident Donald Trump habe deutlich gemacht, dass er einen Frieden in Nahost wolle. Eine Zwei-Staaten-Lösung, die keinen Frieden bringe, sei nicht ein Ziel, das irgendjemand erreichen möchte, sagte er. Er schloss aber eine US-Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung auch nicht aus.

04:53 Weber: Ceta ist unsere Antwort auf Trump

Straßburg - Vor der Abstimmung des Europaparlaments über Ceta ist CSU-Vize Manfred Weber mit den Kritikern des europäisch-kanadischen Handelspakts hart ins Gericht gegangen. "Alle, die Ceta ablehnen, greifen auch die Grundlage unseres Wohlstands an", sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei der dpa. Es sei schon etwas verrückt, die Grünen hier an der Seite von Trump und Le Pen zu sehen. Gemeint sind US-Präsident Donald Trump und die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen. Weber nannte Ceta eine Antwort Europas und Kanadas auf die Politik von US-Präsident Trump.