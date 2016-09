LörrachWeil-Haltingen. Der Soziale Arbeitskreis (SAK) kauft auch in diesem Jahr wieder Äpfel aus Streuobstanbau. Am Freitag, 16. September, am Freitag, 23. September, jeweils zwischen 14 und 17 Uhr und am Samstag, 8.Oktober, von 9 bis 12 Uhr kauft die SAK Land & Bau gGmbH/Abteilung Gartenbau Äpfel aus Streuobstanbau zur Herstellung seines SAK-Apfelsaftes an. Angenommen werden die Äpfel beim Lager des SAK in Haagen, Am Buchenrain 11. Durch die Kooperation der Städte Lörrach und Weil am Rhein, die die Erhaltung der ökologisch wertvollen und landschaftlich reizvollen Streuobstwiesen unterstützen, werden auch in diesem Jahr in Weil-Haltingen zwei Sammeltermine angeboten. Am Samstag, 1. Oktober, 9 bis 12 Uhr, und am Samstag, 22. Oktober, 9 bis 12 Uhr, werden bei der Festhalle in Haltingen, Eimeldinger Weg 40, Äpfel aus Streuobstanbau angenommen. Dankenswerterweise unterstützt auch das Trinationale Umweltzentrum (TRUZ) durch praktische Hilfe diese Aktionen. Die Anlieferer werden gebeten, Ihre Liefermenge unter Tel. 07621/1633370 anzumelden. Ohne Anmeldung ist die Annahme nicht möglich. Außerdem muss schriftlich bestätigt werden, dass es sich um ungespritzte Äpfel aus Streuobstanbau handelt. Der Ankaufspreis liegt über dem marktüblichen Preis, um den Einsatz von Kleinanlieferern entsprechend zu würdigen. „Mit dieser Aktion soll ein Beitrag zur Erhaltung der in ihrem Bestand gefährdeten Streuobstwiesen geleistet werden“, heißt es von den Verantwortlichen.