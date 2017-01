Von Kristoff MellerLörrach. „Neben diversen Abnutzungserscheinungen, die durch den normalen Verkehr verursacht werden, hat auch das Streusalz negative Auswirkungen auf die Bausubstanz der städtischen Tiefgaragen“, teilte Alexander Fessler vom Fachbereich Medien auf Anfrage mit.Denn schon durch feinste Betonrisse, die sich kaum vermeiden lassen, kann das Wasser-Salz-Gemisch, das die Autos in die Garagen tragen, in die Bausubstanz eindringen und die darunter liegende Stahlbewehrung angreifen beziehungsweise rosten lassen. Auch die aktuellen Sanierungsmaßnahmen der Stützen in der Tiefgarage am Bahnhof resultiere zum Teil aus dem Streusalzeintrag, der durch die Autos in die Garagen gelange. „Eine aktuelle Sichtung im Zuge der Sanierung hat ergeben, dass die meisten der Stahlbewehrungen der Tiefgarage jedoch in einem guten Zustand sind“, so Fessler.Das 1981 eröffnete Parkhaus wurde 2008 wegen Undichtigkeiten auf dem darüberliegenden Postplatz saniert. 2012 fand zudem eine Stützen- und Dehnfugensanierung der ersten Stützenreihe statt. Als Grundlage wurden die Chloridwerte der Stützen ermittelt.Nun erfolgt für 160 000 Euro der zweite Bauabschnitt der Stützen- und Dehnfugensanierung. Dabei wird die Betonummantelung von einem Fachunternehmen unter ohrenbetäubendem Lärm komplett entfernt, um den Zustand darunter festzustellen. „Von außen lässt sich da nichts erkennen“, erklärt Max Elias vom Eigenbetrieb Stadtwerke. Anschließend werden die Stützen je nach Bedarf erneuert und neu einbetoniert.Besonders anfällig für die durch Streusalz verursachte Chloridkorrosion, auch „Lochfraß“ genannt, sind laut Recherchen unserer Zeitung Parkhäuser, die vor 2001 gebaut wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine entsprechende DIN-Norm, weshalb Stahlbetonteile nicht abgedichtet oder besonders beschichtet wurden. Erst seit rund fünf Jahren erhalten Neubauten eine Versiegelung auf Kunstharzbasis, die Schäden effektiv verhindert.Gerade ältere Parkgaragen müssen darum regelmäßig überprüft werden. Daher werden diese im Auftrag der Stadtwerke durch den Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement, der für die Instandhaltung zuständig ist, routinemäßig kontrolliert. Ein besonderes Prüfungsintervall wurde nicht festgelegt. Indes: „Die Objektleitung des Pächters B&B meldet regelmäßig Schäden“, sagt Fessler. „Dann wird nach Bedarf saniert“, ergänzt Elias. Daraufhin habe in der Vergangenheit beispielsweise die Fahrbahndecke im Parkhaus Wallbrunn einen Gussasphaltbelag beziehungsweise ein Oberflächenschutzsystem erhalten.Weitgehend verschont geblieben ist laut Hausarchitekt Gerhard Blattmann hingegen die Tiefgarage des Landratsamts. Dort seien bisher keine Schäden registriert worden, die auf Salzeintrag durch Autos zurückzuführen seien. Die Tiefgarage werde zudem regelmäßig überprüft, nicht nur speziell wegen der Salzproblematik, die grundsätzlich bekannt sei. Jedes Jahr im Frühjahr finde zudem eine Komplettreinigung per Dampfstrahler statt.