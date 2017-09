Lörrach Sanierung sorgt für Sperrungen

Insgesamt rund 160 Meter Mischwasserkanalisation werden am Schützenwaldweg zwischen Oktober und Februar erneuert. Das führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Quartier, wie Robert Schäfer, Leiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, im Betriebsausschuss am Donnerstag darstellte.



Von Kristoff Meller



Lörrach. „Wir wollen zeitnah starten, da der Handlungsbedarf sehr groß ist“, erklärte Schäfer. „Anspruchsvoll und teuer“ sei die Maßnahme vor allem deswegen, weil im Bereich Schützenwaldweg und Koechlinstraße ein „sehr großes Wirrwarr an Leitungen und Versorgungsträgern“ im Boden verläuft. Insgesamt gliedert sich die Maßnahme in sechs Bauphasen (siehe Info am Ende).



Besonders kompliziert wird es in den zwei Phasen, in denen der Rosenfelsweg beziehungsweise der Schützenwaldweg gesperrt ist. Hierfür wird jeweils eine rund drei Kilometer lange Umleitungsstrecke über Kreuz-, Schillerstraße, Leuselhardt- und Juraweg eingerichtet. Je nach Witterung sei davon auch der Winterdienst des Werkhofs betroffen, so Schäfer.



Unterdessen sind die ursprünglichen Projektkosten in Höhe von 340 000 Euro deutlich gestiegen, da das Projekt im Verlauf der Ausführungsplanung unter anderem im Bereich der Schützenstraße erweitert wurde und das wirtschaftlichste Angebot aufgrund der Marktentwicklung 26 Prozent über der ursprünglichen Berechnung liegt.



Verwaltung fehlt Tiefbauingenieur für Projekt Rebgasse



Das Gremium stimmte nicht nur der Vergabe an die BauGmbH aus Wehr zum Preis von 403 390,41 Euro brutto zu, sondern auch einer Fortschreibung der Kostenberechnung. Insgesamt wird die Maßnahme laut Schäfer 520 000 Euro kosten. Die hierfür erforderlichen weiteren Mittel in Höhe von 180 000 Euro werden aus dem vorläufig zurückgestellten Projekt „Rebgasse – Inzlinger Straße“ übertragen, so die Beschlussvorlage. Hierzu wollte Bernhard Escher (CDU) wissen, wann dieses Projekt angegangen werde, wenn nun die bereits eingeplanten Mittel anderweitig ausgegeben werden.



Bürgermeister Michael Wilke erklärte die Zurückstellung mit personellen Engpässen in der Stadtverwaltung: „Wir sind derzeit noch auf der Suche nach einem Tiefbauingenieur.“ Nachdem Heinz Wilke in den Ruhestand verabschiedet wurde und zwei Mitarbeiter gegangen seien, verfüge die Stadt derzeit nur über eine junge Tiefbauingenieurin, so Wilke.



Eine weitere Stelle sei ausgeschrieben, in der ersten Bewerbungsrunde habe man jedoch keinen passenden Kandidaten gefunden. „Ich gehe davon aus, dass wir in der zweiten Runde nun fündig werden – das ist wesentlich leichter, als einen Verkehrsplaner einzustellen“, erklärte der Bürgermeister. Im kommenden Jahr soll das Projekt „Rebgasse – Inzlinger Straße“ dann ebenfalls angegangen werden.



Sanierungsabschnitte und Sperrungen im Überblick

Bauphase 1: Vollsperrung Schützenstraße; Koechlinstraße einstreifig an Baustelle befahrbar. Schulbus fährt durch Koechlinstraße, Parkverbot an Koechlinstraße. Dauer: zwei bis drei Wochen.



Bauphase 2a: Vollsperrung Koechlinstraße, Schützenstraße einstreifig an Baustelle befahrbar, Koechlinstraße– Schützenwaldweg zweistreifig, Schulbus fährt Richtung Schützenstraße durch, Parkverbot an Koechlinstraße. Dauer: drei Wochen



Bauphase 2b: Vollsperrung Koechlinstraße, Rosenfelsweg-Koechlinstraße zweistreifig an Baustelle befahrbar, Schulbus fährt durch Schützenstraße, Parkverbot an Koechlinstraße. Dauer: zwei bis drei Wochen.



Bauphase 3: Koechlinstraße einstreifig an Baustelle befahrbar, Koechlinstraße-Schützenwaldweg zweistreifig befahrbar, Schulbus fährt durch Schützenstraße, Parkverbot an Koechlinstraße. Dauer: drei bis vier Wochen



Bauphase 4a: Rosenfelsweg einstreifig an Baustelle befahrbar, Koechlinstraße-Schützenwaldweg zweistreifig befahrbar, Schulbus fährt durch Koechlinstraße, Parkverbot am Rosenfelsweg. Dauer: ein bis zwei Wochen



Bauphase 4b: Vollsperrung Rosenfelsweg, Koechlinstraße-Schützenwaldweg zweistreifig an Baustelle befahrbar, Schulbus fährt durch Koechlinstraße. Nach täglichem Arbeitsende Abdeckung der Leitungsgraben mit Stahlplatte (Zugang für Rettungsdienst), Umleitung über Schillerstraße, Leuselhardtweg, Dauer: ein bis zwei Wochen



Bauphase 5: Koechlinstraße- Rosenfelsweg zweistreifig befahrbar, Schützenwaldweg einstreifig, Fußgängerweg neben Baustelle, Schulbus fährt durch Koechlinstraße. Dauer: drei Wochen



Bauphase 6: Vollsperrung Schützenwaldweg, Schulbus fährt durch Koechlinstraße, Umleitung durch Schützenwald-, Jura- und Leuselhardtweg. Dauer: etwa drei bis vier Wochen

