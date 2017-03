Lörrach Schach: keine Punkte gegen Dreisamtal

Lörrach-Brombach. In der 7. Runde der Oberliga Baden reiste die Erste des Schachclubs Brombach zur SGEM Dreisamtal. Aufgrund eines gleichzeitigen Spieltages in der Schweiz konnten beide Mannschaften nicht in Bestbesetzung antreten.

Die Hausherren waren an fast allen Brettern besser besetzt – zudem hatte ein Brombacher verschlafen, so dass man nur mit sieben Spielern antreten konnte. Gregor Haag konnte diesen Rückstand mit seinem Sieg am Spitzenbrett zwar schnell wettmachen, aber an den anderen Brettern lief es nicht so gut. Am Ende standen nur fünf Remis von Matthias Rüfenacht, Volker Stolle, Marc Schwierskott, Klaus Wielsch und Ruedi Staechelin zu Buche. Die Niederlage von Michael Pfau bedeutete die erneute Niederlage gegen die Dreisamtäler. Brombach rutscht damit auf den vierten Tabellenplatz ab und liegt nur noch zwei Brettpunkte vor der punktgleichen SGEM Dreisamtal.

Am nächsten Spieltag (23. April, 11 Uhr) wird der Tabellenführer der Oberliga Baden, die OSG Baden-Baden 2, in der Alten Gewerbeschule in Brombach zu Gast sein.