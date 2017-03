Lörrach Schachnachwuchs erfolgreich

02:10 Kriminologe Pfeiffer soll Lage bei Bundeswehr untersuchen

Berlin - Der renommierte Kriminologe Christian Pfeiffer soll nach den zuletzt bekannt gewordenen Übergriffen in der Bundeswehr die innere Lage der Truppe untersuchen. Er solle vorhandene Daten analysieren, mögliche Schwachstellen identifizieren und helfen, Vorschläge zur Schulung und Weiterbildung von Fachpersonal zu entwickeln. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf einen Bericht des Verteidigungsministeriums für den Bundestag. Auch der "Tagesspiegel" und die Funke Mediengruppe berichten darüber.

02:05 Hendricks: USA können weltweiten Klimaschutz nicht stoppen

Berlin - Die Energiepolitik von US-Präsident Donald Trump kann nach Einschätzung von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks den Klimaschutz nicht stoppen. Die USA seien wichtig, aber die weltweite Entwicklung lasse sich nicht mehr zurückdrehen, sagte sie. Dass Trump Teile der Klimapolitik seines Amtsvorgängers Barack Obama rückgängig gemacht hatte, kritisierte Hendricks nicht direkt. Eine ehrgeizige Klimapolitik liege "im ureigensten Interesse der USA", sagte sie aber. Trump will zentrale Bestimmungen zum Klimaschutz abbauen.

01:31 Spitzen von Union und SPD suchen Lösungen bei Streitthemen

Berlin - Die Spitzen von Union und SPD treffen sich heute, um Lösungen bei strittige Themen zu finden. Sechs Monate vor der Bundestagswahl schätzt man die Einigungschancen in der Koalition aber als gering ein. Das gilt für Maßnahmen gegen Sozialmissbrauch von Asylbewerbern, eine Kürzung des Kindergeldes von EU-Ausländern, ein Verbot des Versandhandels für verschreibungspflichtige Medikamente, die Ehe für alle oder eine Begrenzung von Managergehältern. Erstmals beim Koalitionsausschuss dabei ist der neue SPD-Chef Martin Schulz.

00:56 Kabinett will "Schwarze Liste" für korrupte Firmen anstoßen

Berlin - Korrupte und betrügerische Unternehmen sollen künftig von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen und zentral in einer "schwarzen Liste" geführt werden. Das sieht ein Gesetzentwurf von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries vor, der heute vom Kabinett beschlossen werden soll. Öffentliche Auftraggeber sollen über das bundesweite so genannte Wettbewerbsregister prüfen können, ob Unternehmen in der Vergangenheit Rechtsverstöße begangen haben.