Lörrach Schäfer will Hochwasserschutz in trockene Tücher bringen

Lörrach-Hauingen (ouk). Robert Schäfer, Leiter des Eigenbetriebs Abwasser, will beim Hochwasserschutz am Soormattbach noch in diesem Jahr Nägel mit Köpfen machen. Ende Oktober will er dem Ortschaftsrat einen konkreten Vorschlag für ein Rückhaltebecken am Soormattbach vorlegen. Dies teilte er in einem Brief an Ortsvorsteher Günther Schlecht mit. Ralf Matje hatte in der Sitzung des Ortschaftsrats nachgefragt.

Schlecht berichtete dem Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung, was Schäfer im Einzelnen vorhat. Für das Rückhaltebecken kämen zwei Standorte in Frage. Am Standort oberhalb des Friedhofs laufe derzeit eine Machbarkeits- und Volumenstudie. Dort besitzt die Stadt selbst einige Grundstücke, bemühe sich derzeit aber nicht um den Kauf weiterer Flächen. Zuerst müsse entschieden werden, ob der Friedhof erweitert werden soll und welche Flächen dafür dann benötigt würden. Außerdem komme ein Standort am Vorderen Soormatt im Gewann Heimbach in Frage. Dort habe die Stadt bereits ein paar Grundstücke gekauft.

Bekanntlich steigt die Hochwassergefahr, wenn Äste und anderes Schwemmgut den Rechen an der Verdohlung des Soormattbaches verstopfen. An dem Rechen will der Eigenbetrieb einen so genannten Bypass bauen. Die Grundstücke dafür hat die Stadt weitgehend erworben.

Schlecht informierte den Ortschaftsrat auch noch über weitere Themen: Während der Sommerpause beauftragte der Ortsvorsteher eine Firma per Eilentscheidung, im Rathaus für 14 343 Euro eine neue Heizung einzubauen.

Nach Bürgerbeschwerden prüfe die Baurechtsabteilung der Stadt, ob neben dem Gelände der Gärtnerei Grieshaber ein Bauhof errichtet werden darf, so Schlecht.

Der Ortsvorsteher rechnete außerdem damit, dass in den kommenden Wochen erheblich mehr Verkehr durch Hauingen rollt als gewohnt. Zum einen arbeite das neue Logistikzentrum des Deutschen Paketdienstes (DPD) in Steinen seit Anfang des Monats, berichtete er. Zum anderen solle voraussichtlich ab Oktober die B 317 zwischen Haagen und Hauingen nachts gesperrt werden, weil der Brückenabschnitt über die Wiese saniert werden soll. Solange werde der Verkehr nachts über Brombach, Haagen und Hauingen umgeleitet.

Man werde das Verkehrsaufkommen kritisch beobachten und, falls nötig, verkehrsrechtliche oder bauliche Maßnahmen fordern, so Schlecht.

Jürgen Weltin wollte außerdem wissen, wie es im Baugebiet Soormattbach weitergeht. Bekanntlich kann das Gebiet nicht erschlossen werden, weil ein Grundeigentümer im vergangenen Jahr gegen die Erschließungsgebühren geklagt hat. Die Sache liege noch immer beim Verwaltungsgericht Mannheim, sagte Schlecht. Er habe aber eine Dienstbesprechung mit der Stadt veranlasst. Er habe darauf gedrängt, dass die Stadt zunächst den Nordteil des Baugebietes erschließt und dafür auch Geld im Haushalt 2018 einstellt. Das Grundstück des Klägers liegt im Südteil.