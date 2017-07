Lörrach Schätze im Meer der Klänge

Nachrichten-Ticker

22:34 Trauer um Linkin-Park-Sänger - Chester Bennington tot

Los Angeles - Der Sänger der amerikanischen Rock-Band Linkin Park, Chester Bennington, ist überraschend im Alter von 41 Jahren gestorben. Wie ein Sprecher der Gerichtsmedizin in Los Angeles der dpa bestätigte, wurde Bennington tot in seinem Haus nahe Los Angeles, gefunden. Es handle sich möglicherweise um einen Suizid, sagte Sprecher Brian Elias. Linkin Park ist eine der erfolgreichsten Rock-Bands der Welt mit vielen Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Auszeichnungen. Soundgarden-Sänger Chris Cornell, ein enger Bekannter Benningtons, hatte sich Mitte Mai das Leben genommen.

21:59 Schulz präsentiert sich in Paris als guter EU-Partner für Macron

Paris - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron besucht und Gemeinsamkeiten mit den europapolitischen Forderungen des Franzosen herausgestellt. Bei den in Europa nötigen Reformschritten gebe es "eine enorme Übereinstimmung", sagte Schulz nach dem Treffen. Er habe mit Macron unter anderem über einen Finanzminister der Eurozone und einen Investitionsplan für Europa gesprochen. Zuvor hatte Schulz in einer Rede vor Studenten die Europapolitik der Kanzlerin Angela Merkel kritisiert. Deutschland habe in Europa "zu oft einen eisernen Händedruck geboten, zu selten die Hand gereicht", sagte er.

21:27 O.J. Simpson kommt frühzeitig auf Bewährung frei

Carson City - Der frühere amerikanische Football-Star O.J. Simpson darf vorzeitig aus der Haft entlassen werden. Ein Begnadigungsausschuss entschied im US-Bundesstaat Nevada, dass er das Gefängnis im Oktober auf Bewährung verlassen dürfe. Der 70-Jährige bedankte sich mehrfach. Er war 2008 wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu einer Mindeststrafe von neun Jahren verurteilt worden. 2007 war er mit mehreren Komplizen bewaffnet in ein Hotelzimmer in Las Vegas eingedrungen und hatte zwei Sammler von Fan-Artikeln gezwungen, ihm persönliche Erinnerungsstücke zu geben.

21:20 Behörde: Linkin-Park-Sänger Chester Bennington ist tot

20:50 Vorbereitungen für Exhumierung von Dalí haben begonnen

Figueres - Im spanischen Figueres haben die Vorbereitungen für die Exhumierung des legendären Surrealismus-Künstlers Salvador Dalí begonnen. Kurz vor der Schließung des "Theater-Museum Dalí" kamen am Abend Bauarbeiter und Techniker an dem Gebäude an. Sie sollen unter anderem die eineinhalb Tonnen schwere Marmorplatte heben, die das Grab verschließt. Gerichtsmediziner sollen später DNA-Proben von Dalí entnehmen. Ein Richter in Madrid hatte diese Maßnahme angeordnet, um die Vaterschaftsklage einer 61-jährigen Spanierin zu klären.