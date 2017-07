Lörrach Schafherde festgesetzt

Nachrichten-Ticker

18:54 Lkw-Fahrer muss nach Unfall mit vier Toten ins Gefängnis

Hersbruck - Er fuhr fast ungebremst auf ein Stauende und tötete eine Mutter und ihre drei Kinder im Wagen vor ihm. Dafür ist ein Lastwagenfahrer jetzt zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das "gravierende Fehlverhalten" des 44-Jährigen habe zu dem Unfall auf der A6 bei Nürnberg geführt, teilte das Amtsgericht Hersbruck mit. So habe der Angeklagte nicht nur mehrere Sekunden eine neben ihm fahrende junge Frau beobachtet, sondern auch das automatische Abstands-Bremssystem ignoriert und wohl abgeschaltet.

18:51 Marcel Kittel holt fünften Etappensieg bei Tour de France

Pau - Marcel Kittel hat sich bei der 104. Tour de France seinen fünften Etappensieg gesichert und den deutschen Rekord auf 14 Tagessiege geschraubt. Nach 203,5 Kilometern war der 29 Jahre alte Erfurter im Ziel der 11. Etappe in Pau am Fuße der Pyrenäen wieder nicht zu schlagen. Der Träger des Grünen Trikots verwies den Niederländer Dylan van Groenewegen auf den zweiten Platz. Chris Froome verteidigte sein Gelbes Trikot einen Tag vor der ersten Pyrenäen-Etappe ohne große Mühe.

18:47 Verdacht der Schwarzarbeit: Razzien bei Sicherheitsfirmen

Dresden - Fahnder sind mit einer Razzia in sieben Bundesländern gegen Schwarzarbeit bei Sicherheitsfirmen vorgegangen. Mehr als 450 Ermittler des Zolls und der Steuerfahndung durchsuchten Wohnungen und Geschäftsräume in Sachsen, Thüringen, Berlin, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Baden-Württemberg und Hessen. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liege in Zwickau, erklärte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Dort wurden zwei Männer festgenommen. Die insgesamt 20 Beschuldigten sollen in organisierter Form Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung betrieben haben.

18:01 Trump verteidigt seinen Sohn in E-Mail-Affäre

Washington - Der in der Russland-Affäre stark in Bedrängnis geratene US-Präsident Donald Trump hat seinen Sohn wegen dessen E-Mail-Enthüllungen verteidigt. Trump Jr. hatte gestern in einem Interview des Senders Fox News seine Kontaktaufnahme zu einer russischen Anwältin im Wahlkampf gerechtfertigt. Er hatte jedoch auch eingeräumt, dass er die Angelegenheit heute anders handhaben würde. "Mein Sohn hat gestern einen guten Job gemacht. Er war offen, transparent und unschuldig", schrieb Trump auf Twitter.

17:53 Klinik: Nobelpreisträger Liu Xiaobo liegt im Sterben

Peking - Der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo befindet sich nach Angaben seiner Ärzte in einem lebensbedrohlichen Zustand. "Er stirbt"​, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Seine Atmung versage, weshalb eine Intubation notwendig sei. Seine Familie habe jedoch die Einführung eines Schlauches in die Luftröhre abgelehnt. Die Angaben konnten nicht überprüft werden, da Liu Xiaobo und seine Familienmitglieder im Krankenhause unter Bewachung stehen. Wegen Leberkrebs im Endstadium war der 61-Jährige kürzlich aus dem Gefängnis in die Klinik verlegt worden.