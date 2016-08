16:06 Sängerin Christina Stürmer hat Tochter zur Welt gebracht

16:00 Britische Regierung berät am Mittwoch über Brexit-Strategie

London - Die britische Premierministerin Theresa May will mit ihrem Kabinett Strategien für den EU-Austritt ihres Landes beraten. Bei einer Sitzung am Mittwoch auf dem Landsitz Chequers solle jeder Ressortchef dazu Stellung nehmen, berichtet die britische Nachrichtenagentur PA. Dabei dürfte es auch um die Frage gehen, ob vor einem Beginn der offiziellen Austrittsverhandlungen mit der EU das Parlament abstimmen soll. Dann wäre eine Ablehnung des Brexits nicht ausgeschlossen.

15:59 Gabriel: TTIP-Verhandlungen de facto gescheitert

Berlin - Für Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA praktisch nicht mehr machbar. Die Verhandlungen seien "de facto gescheitert, auch wenn es keiner so richtig zugibt", sagte der Vizekanzler der großen Koalition beim "Tag der offenen Tür" der Bundespressekonferenz. In 14 Verhandlungsrunden zu 27 TTIP-Kapiteln habe man "nicht einen einzigen gemeinsamen Text hingekriegt". Die Europäer dürften sich aber den amerikanischen Vorschlägen nicht unterwerfen.

15:50 Rosberg gewinnt Formel-1-Rennen von Belgien - Hamilton wird Dritter

Spa-Francorchamps - Nico Rosberg hat den Großen Preis von Belgien gewonnen und damit seinen Rückstand in der Formel-1-Fahrerwertung auf Lewis Hamilton auf neun Punkte verkürzt. Der deutsche Mercedes-Pilot verwies in Spa-Francorchamps Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo auf den zweiten Platz, Dritter wurde nach einer furiosen Aufholjagd Lewis Hamilton.

15:07 Russland lässt Charterflüge in die Türkei wieder zu

Moskau - Russland lässt Charterflüge in die Türkei nach neun Monaten Unterbrechung wieder zu. Ministerpräsident Dmitri Medwedew hat heute das Verbot von Dezember 2015 zurückgenommen, das nach dem Abschuss eines russischen Kampffliegers im türkisch-syrischen Grenzgebiet ergangen war. Beim Verkehrsministerium gingen bereits die ersten Anmeldungen für Charterflüge in die Türkei ein, sagte Minister Maxim Sokolow der Agentur Interfax in Moskau zufolge. In den vergangenen Jahren waren bis zu drei Millionen Russen in die Türkei gereist, es war das wichtigste Auslandsreiseziel.