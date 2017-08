Lörrach Schlägereien und Beleidigung

Lörrach. Schlägereien beschäftigten die Polizei am späten Mittwochabend auf dem Rathausvorplatz. Die Einsätze der Polizei nahmen ihren Anfang um 22.45 Uhr mit der Mitteilung, dass sich mehrere Personen vor dem Rathaus prügeln würden. Als zwei Streifen vor Ort eintrafen, herrschte allerdings Ruhe unter den Anwesenden, einer Gruppe von Männern. Alle waren alkoholisiert, kennen sich und sind „Stammgäste“ auf dem Rathausplatz.

Da die Stimmung aggressiv war, trennten die Beamten die Gruppe und erteilte allen Anwesenden einen Platzverweis. Ein 25-Jähriger regte sich darüber auf und beleidigte eine Beamtin. Er fing sich eine Anzeige ein.

Als die „Meute“ abzog, radelten ein Mann und eine Frau in Schlangenlinien an den Beamten vorbei. Beide wurden angehalten und kontrolliert. Alkoholtests ergaben Werte von 1,8 Promille. Sie mussten sich Blutproben unterziehen und wurden wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Der Mann versuchte durch Angabe falscher Personalien aus der Sache herauszukommen, was misslang. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten seinen Ausweis. Folglich gab es eine weitere Anzeige.

Währenddessen gingen die Auseinandersetzungen in der Nähe des Rathausvorplatzes weiter. Einer der beteiligten Männer wurde in der Luisenstraße niedergeschlagen. Zeugen sahen den Verletzten auf der Straße liegen und alarmierten die Polizei. Deren Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Bei diesem handelte es sich vermutlich um einen 34-Jährigen, der ebenfalls zur Gruppe der Streitenden gehörte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.