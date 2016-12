Eher schlank, rund 1,80 Meter groß und gleichmäßig gewachsen – so sieht der perfekte Weihnachtsbaum für viele Lörracher aus. Gefragt sind dabei fast nur noch Nordmanntannen, wie Wolfgang Schmitt vom gleichnamigen Blumen- und Gartencenter weiß. Er sucht seine Bäume bereits Monate im Voraus einzeln im Schwarzwald aus.



Von Kristoff Meller

Lörrach. Das „Casting“ findet immer Ende August im Kinzigtal statt, wenn die Hauptwachstumsmonate des Jahres vorbei sind. Statt sich die Exemplare wie Models auf dem Laufsteg präsentieren zu lassen, kraxelt Schmitt allerdings einen Tag lang mit den Forstwirten durch die Baumkulturen am Steilhang und hängt kleine rote Etiketten als Markierung in die Zweige.



Doch um ihn und später auch die potenziellen Käufer zu überzeugen, ist eine intensive Pflege notwendig, bis der Baum nach sechs bis acht Jahren seine Verkaufsgröße erreicht hat. Da gerade die jungen Nordmanntannen eher in die Breite als in die Höhe wachsen, seien die Forstwirte ab April täglich mit der Schere in den Kulturen unterwegs. „Die Schnittmaßnahmen sind wichtig für ein gleichmäßiges Wachstum“, sagt Schmitt. Außerdem werden Unkraut und hohes Gras rund um die Stämme entfernt, damit sich diese frei entfalten können.



Erschwert wird diese intensive Betreuung durch die besondere Lage. Die Steilhänge des Schwarzwaldtals sind nicht für Landwirtschaft geeignet, darum haben die findigen Forstwirte schon vor einigen Generationen die Weihnachtsbäume als alternative Einnahmequelle entdeckt. „Sie kümmern sich um die Natur und den Erhalt der Kulturlandschaft Schwarzwald“, sagt Schmitt. Diese Arbeit werde aber nicht besonders vergütet, das Weihnachtsbaumgeschäft biete darum eine Querfinanzierung.



Das Mikroklima im Kinzigtal ist ideal für den Anbau: „Das Tal liegt relativ hoch, dadurch wachsen die Bäume sehr kompakt, gleichzeitig ist aber die Gefahr von Spätfrost sehr gering“, fasst Schmitt zusammen.



Rotfichte spielt fast keine Rolle mehr



Bei den Sorten gab es in den vergangenen Jahren eine Trendwende: „95 Prozent der Bäume sind inzwischen Nordmanntannen, die Rotfichte spielt als Weihnachtsbaum fast keine Rolle mehr“, sagt Schmitt. Die meisten Lörracher entscheiden sich für einen „gleichmäßig gewachsenen, schlanken Baum, weil sie nur wenig Platz im Wohnzimmer haben“. Idealerweise misst dieser 1,80 Meter. „Das ist die beliebteste Höhe“, sagt Schmitt. Aber auch kleinere Exemplare werden immer stärker nachgefragt, größere Bäume über zwei Meter sind laut Schmitt hingegen eher auf dem Land beliebt und bilden in der Lerchenstadt die Ausnahme.



Wer seinen Traumbaum schließlich gefunden und ins Auto geladen hat, sollte diesen am besten an einem schattigen und kühlen Ort – beispielsweise auf der Terrasse oder dem Balkon – lagern. „Die Sonne entzieht den Nadeln Wasser“, erklärt Schmitt. Genauso hält es sich mit der warmen Heizungsluft.



Nordmanntanne hat einen „Riesenvorteil“



Der Vertrocknungsprozess lasse sich allerdings nur begrenzt aufhalten: „Am besten den Christbaumständer mit Wasser auffüllen, das verlängert die Lebensdauer etwas, und wenn der Baum es rausgezogen hat, wieder auffüllen“, rät Schmitt. Von irgendwelchen Zusatzmittelchen hält er nichts. Über kurz oder lang werde der Baum immer trocken.



Die Nordmanntanne habe aber einen „Riesenvorteil“, so Schmitt: „Die Nadeln kleben selbst im trockenen Zustand am Baum.“ Bis das verdörrte Exemplar um den Dreikönigstag aus dem Wohnzimmer verbannt wird, bleibe der Boden darum ziemlich nadelfrei. Und dann ist es ohnehin fast schon Zeit für den ersten Frühjahrsputz.

