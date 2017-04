Lörrach „Schmerzhafte“ Prioritäten

04:03 Regierung bremst bei EU-Grenzwert für Braunkohlekraftwerke

Berlin - Die Bundesregierung hat Bedenken gegen von der EU-Kommission vorgeschlagene strenge Grenzwerte für den Ausstoß von Stickoxiden aus Braunkohlekraftwerken. Der Vorschlag aus Brüssel beschreibe "nicht zutreffend den Stand der Technik", heißt es aus dem Umweltministerium. Die EU-Mitgliedsstaaten sollen Ende April über neue Grenzwerte entscheiden. Laut Umweltverbänden will die Bundesregierung statt der vorgeschlagenen Obergrenze von 175 Milligramm pro Kubikmeter bei Stickoxiden 190 Milligramm durchsetzen, um Kraftwerken in Deutschland teure Nachrüstungen zu ersparen.

03:59 Kalifornien erklärt historische Dürreperiode für beendet

02:51 US-Angriff in Syrien - Krise zwischen Washington und Moskau

Washington - Mit einem Luftangriff auf Syriens Armee haben die USA ihre Politik in dem Bürgerkriegsland radikal geändert und eine Krise mit Russland ausgelöst. Kremlchef Wladimir Putin verurteilte den Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkts als Angriff auf die Souveränität Syriens. Bundeskanzlerin Angela Merke bezeichnet ihn als nachvollziehbar. Eine erneute Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates endete ohne Ergebnis. Trump hatte den Angriff als Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz syrischer Truppen angeordnet. Dabei waren am 4. April mindestens 84 Menschen ums Leben gekommen.

02:47 EU-Finanzminister tagen auf Malta

Valletta - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seine EU-Kollegen beraten heute bei einem Treffen auf Malta, wie sie private Investitionen in Nordafrika voranbringen könnten. Die EU will unter anderem Fluchtursachen bekämpfen, indem sie wirtschaftliche Perspektiven verbessert. Thema des Ministertreffens ist zudem die internationale Steuerpolitik. Ziel der EU ist ein gutes Umfeld für Wirtschaftswachstum.

02:11 Schweden verstärkt nach Anschlag in Stockholm Terrorabwehr

Stockholm - Die schwedischen Behörden sind nach dem mutmaßlichen Terroranschlag von Stockholm in Alarmbereitschaft. Zehn Tage lang sollen alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden, sagte Ministerpräsident Stefan Löfven. Die Kontrollen könnten um weitere 20 Tage verlängert werden. Der Täter war am Nachmittag mit einem offensichtlich gekaperten Lastwagen durch eine Einkaufsstraße gerast und in ein Kaufhaus gefahren. Dabei wurden mindestens vier Menschen getötet und 15 verletzt. Am Abend nahm die Polizei eine Person fest, "die Verbindungen zu dem Fall haben kann", wie es hieß.