Lörrach (ko). Schnecken gibt es in den Tüllinger Weinbergen zuhauf. Sie gelten als lokale Delikatesse und werden vor allem zur Fasnacht gerne gegessen. Das Tüllinger Wappentier ist eine prominente Figur der Lörracher Fasnacht und aus dieser nicht mehr wegzudenken. Der Kunstmaler Adolf Glattacker, der selbst vom Tüllinger stammte, etablierte die Schnecke im bis heute gültigen Narrenruf: „Friss’n wäg, dr Schnägg!“ Auf ihn gehen auch das traditionelle Zundelkostüm und der Narrenkopf zurück. Diese werden in weiteren Folgen zur Sprache kommen.Die Schnecke ziert bis heute jede Fasnachts-Plakette in der Lerchenstadt. Bei dem Umzügen war sie seit dem 1940ern immer wieder als Einzelfigur vertreten, später als Maske bei der Lörracher Schnägge-Clique. Nachdem sich diese 1984 aufgelöst hatten, blieb das Schnägge-Häs fast 20 Jahre aus der Lörracher Fasnacht verschwunden. Zuletzt trat die Clique im braun-grünen Fleckle-Häs mit Holzmaske auf.2003 wurde die Schnecke im heimischen Gefilde neu aufgegriffen und die Schnägge-Clique Düllige gegründet. „Wir sind sehr stolz, dass die Schnecke wieder aus Lörrach zum eigentlichen Ursprungsort zurückgekehrt ist“, berichtet Ruth Lindemer. Sie ist Gründungsmitglied und die zweite Vorsitzende. Damit waren die vier Lörracher Wappentiere wieder komplett in der Narrengilde vertreten.Mithilfe von Obergildenmeister Jörg Rosskopf wurden neun originale Holzmasken aufgetrieben. Diese werden bei Umzügen von den Kindern getragen. „Es entsprach dem Wunsch der Narrengilde, die Schnecke wieder aufleben zu lassen“, freute sich Lindemer über die Unterstützung. „Nur das Fleckle-Häs war nicht mehr zeitgemäß. Es war zu schwerfällig und passte nicht zu einer Schnecke.“ Stattdessen kommt das Lörracher Bergvolk nun im dunkelgrünen und braunen Kordanzug daher. Dieses entspricht laut Lindemer eher dem Bild eines Weinbauern.Beim Lörracher Umzug sieht man das traditionelle Häs aber eher selten. Die Schnägge präsentieren jedes Jahr ein neues Sujet. Das heißt, sie greifen ein Motto auf, für das sie dann einen Wagen und Kostüme gestalten. Das kann aus aktuellem Anlass sein, oder Themen, auf die die Mitglieder Lust haben. So zogen sie in den letzten Jahren schon als Schlümpfe und Hippies durch die Straßen oder thematisierten die Vielzahl der Spielotheken in der Stadt.Das diesjährige Sujet wird noch nicht verraten. Es wird auf dem Lörracher Umzug sowie auf den Umzügen der Buurefasnacht in Hauingen und Weil am Rhein gezeigt. Viele Lörracher Cliquen sind ähnlich organisiert und stellen jedes Jahr ein neues Sujet auf die Beine. Bei auswärtigen Umzügen repräsentieren die Dülliger Schnägge aber weiterhin das Lörracher Symboltier im traditionellen Häs.