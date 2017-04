Lörrach Schnägge schmücken Brunnen

Nachrichten-Ticker

01:33 Inzwischen vier Millionen Nutzer von Warn-Apps

Berlin - Rund vier Millionen Deutsche verfügen inzwischen über Warn-Apps auf ihren Mobiltelefonen, um im Katastrophenfall umgehend informiert zu werden. So nutzten rund 2,5 Millionen Bürger das System "Katwarn", berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme. Die vom Bund betriebene Warn-App "Nina" weist demnach rund 1,5 Millionen Nutzer auf. "Jeden Monat kommen Zehntausende hinzu", heißt es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

01:31 Opel-Mitarbeiter hoffen auf mehr Informationen zum Verkauf

Rüsselsheim - Opel-Mitarbeiter hoffen heute auf genauere Informationen zum geplanten Verkauf des Autobauers an PSA Peugeot Citroën. An allen deutschen Opel-Standorten sollen zeitgleich Betriebsversammlungen stattfinden. Der Betriebsrat pocht auf einen sauberen Übergang: Gültige tarifliche Vereinbarungen, zum Beispiel zu Kündigungsschutz, müssten in den Verträgen eindeutig festgehalten werden. Gestern hatte Peugeot-Chef Carlos Tavares versichert, dass bei der Übernahme alle Standort- und Jobgarantien eingehalten werden. Betriebsbedingte Kündigungen sind damit bis Ende 2018 ausgeschlossen.

00:13 Venezuelas Parlament leitet Amtsenthebungsverfahren ein

Caracas - Das Parlament in Venezuela hat die Amtsenthebung einer Reihe regierungstreuer Verfassungsrichter gefordert. Die sieben Richter sollten entlassen werden, hieß es in einem Antrag der Nationalversammlung. Der sozialistischen Regierung von Präsident Nicolás Maduro warf die oppositionelle Parlamentsmehrheit einen versuchten "Staatsstreich" vor. Vergangene Woche hatte der Oberste Gerichtshof dem Parlament vorübergehend die Kompetenzen entzogen und die Immunität der Abgeordneten aufgehoben. Die Entscheidung wurde später wieder zurückgenommen.

00:10 Trump telefoniert mit Merkel

Washington - US-Präsident Donald Trump hat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Bei dem Gespräch sei es um verschiedene Themen von beiderseitigem Interesse gegangen, darunter der Konflikt in der Ostukraine und die Situation in Afghanistan, teilte das Weiße Haus mit. Die knappe Mitteilung ließ offen, ob beide auch über den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien sprachen. Trump hatte dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vorgeworfen, mehrere Linien überschritten zu haben. Er ließ aber offen, ob und welche Konsequenzen nun folgen würden.

23:24 Noch immer Hunderte Vermisste nach Schlammlawine

Bogotá - Nach der verheerenden Schlammlawine in der südkolumbianischen Stadt Mocoa werden noch immer mehr als 300 Menschen vermisst. Die Zahl der Todesopfer sei auf 293 gestiegen, sagte Präsident Juan Manuel Santos. 332 Menschen seien bei dem Unglück am Wochenende verletzt worden. 2700 Menschen suchten demnach Schutz in Notunterkünften. Nach heftigem Regen war am frühen Samstagmorgen eine Schlamm- und Gerölllawine über Mocoa nahe der Grenze zu Ecuador hinweggerollt.