Lörrach. Inga Schwarz hat bereits im Dezember die Nachfolge von Dorothy Luneman-Reis als Integrationsbeauftragte bei der Stadt Lörrach angetreten. Dies teilt die Stadt in einer gestrigen Medieninformation mit.

Schwarz arbeitet in Teilzeit im Rahmen einer 50-Prozent-Stelle im Fachbereich Bürgerdienste als Ansprechpartnerin für alle Integrationsbelange. Die 33-Jährige war an der Albert-Ludwig Universität Freiburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Cultures of Mobility in Europe tätig.

„Mit der Integration der Asylbewerber in das Stadtgeschehen und deren Unterbringung stehen wir vor neuen Herausforderungen. Hier braucht es sowohl eine gute Koordination der Aufgaben innerhalb der Verwaltung, als auch einen einheitlichen Ansprechpartner für Bürger sowie für haupt- und ehrenamtlich arbeitende Organisationen. Wir freuen uns, mit Inga Schwarz jemanden gefunden zu haben, die als Nachfolgerin von Frau Luneman-Reis diese Aufgaben weiterentwickeln wird“, so Bürgermeister Michael Wilke.

Nach ihrem Studium der Ethnologie, Rechts- und Islamwissenschaften und ihrer Dissertation war Schwarz als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Freiburg tätig. Durch ihr Studium, ihre Doktorarbeit und ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich der Flüchtlingshilfe ist sie für die Aufgabe bei der Stadt bestens gerüstet, so die Mitteilung der Stadt.