Lörrach Schock sitzt tief

Von Markus Greiß

Lörrach. Mit einer Mahnwache auf dem Marktplatz hat die Gruppe Lörrach von Amnesty International am Samstagmorgen auf das Schicksal verhafteter Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in der Türkei aufmerksam gemacht. Unter den Verhafteten befindet sich mit der Direktorin Idil Eser und dem Vorstandsvorsitzenden Taner Kilic mittlerweile auch die Führungsspitze der türkischen Sektion von Amnesty International.

Es sei das erste Mal, dass sowohl die Direktorin als auch der Vorstandsvorsitzende einer Ländersektion inhaftiert worden sind, sagte Ulrike Schäfer, Gruppensprecherin von Amnesty Lörrach. „Wir sind geschockt über die Situation“. Sie machte auf die Möglichkeit aufmerksam, auf der Homepage www.amnesty.de eine Petition für die Freilassung von Eser und Kilic zu unterschreiben.

Mit ihrer Mahnwache verfolgte die Lörracher ai-Gruppe laut Schäfer zudem das Ziel, die Bürger an die Bedeutung der Meinungsfreiheit zu erinnern. Auf Flugblättern wiesen die Teilnehmer auf die Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei hin. Demnach säßen neben dem deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel derzeit mehr als 120 Medienschaffende in Haft. „Der unabhängige Journalismus steht in der Türkei am Abgrund“, so die Einschätzung in der Publikation von Amnesty International.