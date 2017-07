Lörrach Schritt in einen neuen Lebensabschnitt

Lörrach/Maulburg (was). 156 Abiturienten des Hans-Thoma-Gymnasiums (HTG) erhielten am Samstag in der Halle in Maulburg aus den Händen von Schulleiter Frank Braun und seinem Stellvertreter Matthias Müller ihre Abschlusszeugnisse (wir berichteten).

„Heute feiern wir einen besonderen Tag“, hob Braun hervor und gratulierte den Schulabgängern zum „höchsten schulischen Bildungsabschluss, den man in Deutschland erreichen kann“. 38 Abiturienten erlangten dieses Ziel mit einer Eins vor dem Komma, bei 77 Schulabgängern stand eine Zwei und bei 37 eine Drei. Die „Traumnote“ 1,0 erreichten Naomi Rühl, Moritz Petersen, Nele Müller, Björn Friedrich und Jon Rischewski. Insgesamt lag der Notendurchschnitt bei 2,3. 18 Abiturienten erhielten einen Preis und 22 ein Lob.

„Die vergangenen Jahre waren hoch strukturiert, sozusagen im 45-Minuten-Takt“, blickte Braun zurück und betonte: „Das ist jetzt vorbei.“ Öffneten sich doch nun die Türen zu einem aufregenden, neuen Lebensabschnitt. Wie der Namensgeber der Schule diesen Wechsel und die Suche nach einem Beruf erlebt hat, schilderte er anschließend anhand einer Passage aus dem Buch „Im Winter des Lebens“ von Hans Thoma.

Braun lobte zudem: „Ihr habt mit eurem Engagement bewiesen, dass Ihr Euch zu ernst zu nehmenden Persönlichkeiten entwickelt habt.“

Gleichzeitig erinnerte der Schulleiter an die „fast schon vergessenen“ Hiobsbotschaften, die die Schule während der Prüfungszeit erreicht haben. So mussten die Abiaufgaben in Mathematik und Englisch ausgetauscht werden, und es sei fast kein Tag vergangen, an dem es keine Verbesserungen an anderen Aufgaben gegeben habe. Braun dankte in diesem Zusammenhang auch Jürgen Kaltenbacher vom Kreisgymnasium in Neuenburg, unter dessen Vorsitz die mündlichen Prüfungen stattfanden.

Bereits zuvor hatte Elternbeiratsvorsitzender Ralf Kästingschäfer das diesjährige Motto „Abi looking for freedom“ unter die Lupe genommen und den Absolventen den Rat „keep on looking for freedom“ mit auf ihren weiteren Lebensweg gegeben.

Die Preise

Nach der Zeugnisübergabe an alle Abiturienten wurden die Besten in den einzelnen Fächern von den Fachlehrern geehrt. So erhielt für besondere Leistungen im Fach Deutsch Naomi Rühl den Scheffel-Preis, der Preis der Fachschaft ging an Nele Müller. In Englisch wurde Amberin Askari ausgezeichnet und in Französisch Lisa Hofmann. Letztere erhielt außerdem, zusammen mit Moritz Petersen, den Fachpreis in Mathematik.

Frederik Gebert wurde mit dem CRS-Preis geehrt, und Björn Friedrich erhielt sowohl den Preis der Fachschaft Informatik als auch den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.

Eine kostenlose Mitgliedschaft derselben bekamen außerdem Nils Beyer, Frederik Gebert, Jakob Löw und Martin Ramm überreicht. Letzterer wurde zudem für seine schulischen und außerschulischen Leistungen mit dem Ferry-Porsche-Preis geehrt.

In Chemie konnten sich Caroline Hess und Nele Müller über Auszeichnungen freuen, der Dr.-Paul-Gossel-Preis ging an Jon Rischewski und Naomie Rühl. Die Preise der Freiburger Firma Vivacell erhielten Nele Müller und Sarah Erhardt. Im Fach Wirtschaft wurde Caroline Hess geehrt, im Fach Religion Julia Merk, im Fach Ethik Alexandr Sazorov und im Fach Musik Moritz Petersen. Der Seminarfachpreis ging an Sebastian Bross und Alexandra Spitzer, der Elternpreis an Marlene Neidlinger und Josefine Weippert.

Außerdem konnte Frederik Gebert den zum ersten Mal verliehenen Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie entgegen nehmen.

Als Jahrgangsbeste erhielten Jakob Löw, Nele Müller, Björn Friedrich, Marlene Neidlinger, Jon Rischewski, Moritz Petersen und Naomi Rühl darüber hinaus aus den Händen des Freundeskreis-Vorsitzenden Hubert Bernnat den Preis der Dr.-Heinrich-Schuy-Stiftung.