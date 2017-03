Lörrach Schüler aus Meerane zu Gast an der Hellbergschule

15 Gastschüler der Tännichtschule aus Lörrachs Partnerstadt Meerane, ihr Schulleiter Uwe Brauner und Lehrerin Antje Ungerer sind derzeit an der Hellbergschule in Brombach zu Gast. Sie wurden zusammen mit Schülern der Hellbergschule und Rektorin Petra Sauer im Rathaus in Brombach empfangen. Ortsvorsteherin Silke Herzog hieß die Delegation aus der sächsischen Partnerstadt auch im Namen von Oberbürgermeister Jörg Lutz willkommen. Foto: zVg