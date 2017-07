Lörrach Schülerinnen gemeinsam auf Diebestour

Lörrach. Auf gemeinsamer Diebstour waren drei Schülerinnen am Donnerstagnachmittag in der Lörracher Innenstadt. Nachdem sie zunächst in einem Bekleidungsgeschäft „erfolgreich“ waren, so der Polizeibericht, versuchten sie das Gleiche in einem anderen Geschäft. Der dortige Detektiv hatte das Trio jedoch ständig im Blick und stellte fest, dass die Mädchen nach Verlassen der Umkleidekabinen keine Kleidungsstücke mehr in den Händen hielten.

Als sie daraufhin das Geschäft verlassen wollten, stellte sich ihnen der Detektiv in den Weg. Er warf einen Blick in die Tasche und fand mehrere Waren, die offenbar nicht bezahlt worden waren. Die hinzugezogenen Polizeibeamten durchsuchten die Mädchen und deren Taschen und fanden Diebesgut im Wert von insgesamt 110 Euro.

Gegen die drei jugendlichen Mädchen wurde darum ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in Gang gesetzt, so der Polizeibericht.