Lörrach Schule als Heimat – Schule lebenswerter machen

Von Gabriele Hauger

Lörrach. „Lebensraum Schule“ lautete das Motto des Pädagogischen Tags an der Pestalozzi-Schule. Dabei erarbeiteten die Teilnehmer vom Lehrer, über Schüler, der Sekretärin bis zum Hausmeister sowie außerschulisches Fachpersonal eine Art Grundkonzept, wie man die Schule noch lebenswerter gestalten kann, was macht eine Schule lebenswert? Was lässt sie zur Heimat, zum Wohlfühlort werden? Wie kann man kurz- und mittelfristig – auch mit geringem Budget – besonders das Angebot in der unterrichtsfreien Zeit optimieren? Solche Fragen zu beantworten, liegt laut Schulleiterin Isolde Weiß ihrem 17-köpfigen engagierten Kollegium am Herzen.

Und so herrschte Einigkeit darüber, das Projekt „Lebensraum Schule“ anzugehen. Im Vorfeld wurden von einer sechsköpfigen „Steuergruppe“ Fragebögen erarbeitet und verteilt. Darin konnten die Schüler Wünsche, Beurteilungen und Vorschläge formulieren oder ankreuzen.

Beispiele: Wo und was spielst du gerne? Welche Orte und Angebote nutzt du? Was machst du gerne? Was ist dir in der Pause wichtig? Was würdes du in der Schule verbessern? Was machst du, wenn du in der Pause geärgert wirst?

Das Ergebnis wurde am Freitag vorgestellt und diente als Basis für den Pädagogischen Tag. „Die Erkenntnisse daraus sind Gold wert. Ich bin überwältigt über die vielen Impulse, die dabei herausgekommen sind“, so Isolde Weiß. Darunter seien auch viele kleinere Maßnahmen, die schnell umsetzbar seien, aber große Wirkung erzielen könnten. Dazu zählen beispielsweise Farbakzente im Innenhof unter der Anleitung von Künstlern, ein Sonnensegel, die Verschönerung von Bibliothek, Atelier, Bewegungsraum oder Oase, damit diese intensiver genutzt würden.

Anja Schubert, die in der „Steuergruppe“ mitwirkte, ergänzt: „Die Kinder brauchen eine ausgewogene Balance zwischen Aktivität und Ruhe. Außerdem ist uns sehr wichtig, die Schüler in solche Prozesse immer miteinzubeziehen. Wenn die Kinder sich wohlfühlen, können sie zudem besser lernen.“

Spannender, schöner, interessanter, erlebbarer und anregender soll Schule werden. Das sei umso wichtiger, seit die Pestalozzi-Schule als Ganztageseinrichtung funktioniere und die Kinder dort auch viel Freizeit verbringen. „Viele Schüler sehnen das Ende der Ferien herbei. Sie stehen oft schon kurz vor sieben Uhr vor der Tür“, berichtet Isolde Weiß. Das zeigt, wie sehr sie ihre Schule schätzen.“ Ein morgendliches „Warm up“ mit Tee und Obst anzubieten, ist daher eine der Überlegungen.

Angedacht wurde auch, die Schule mehr nach außen zu öffnen: Kontakte zu den Nachbarn und in der Nähe gelegenen Firmen oder die Möglichkeit, das Grütt besser zu nutzen.

Wichtige Anregungen kamen auch von dem ebenfalls geladenen Fachpersonal: Vom SAK, den Künstlern Beate Fahrnländer, Michael Jaks und der Origami-Künstlerin Elke Muche, von der Architektin Judita Kovac von der Stadt (Teamleiterin Gebäudemanagement) sowie dem Gartenpädagogen Thomas Lang. Ermutigend war zudem der Vortrag von Professor Ulrich Deinet von der Hochschule Düsseldorf, Sozial- und Kulturwissenschaften. Er handelte davon, wie sich Schule besser als Sozialraum erschließen lässt.

„Solche Experten-Kontakte sind für uns Lehrer sehr wichtig. Sie liefern Bestätigung für unser Engagement, geben aber auch neue Impulse“, so Christian Fulde von der „Steuergruppe“.

Besonders stolz ist Schulleiterin Isolde Weiß auf das große Engagement aller Beteiligten – auch der Schüler. „Der Tag war wunderbar motivierend, gerade so kurz vor Schulbeginn. Wir packen das an. Das, was möglich ist, sofort.“