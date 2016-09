Lörrach (ndg). Mit der Lörracher Schulentwicklungsplanung wird sich der Ausschuss für Umwelt, Technik und Soziales (AUT) am Donnerstag befassen. Im Mittelpunkt steht ein Sachstandsbericht von Fachbereichsleiter Joachim Sproß. In seinem Vortrag wird Sproß auf die inzwischen geführten Abstimmungsgespräche der Stadtverwaltung mit den Verantwortlichen des Regierungspräsidiums Freiburg (RP) und des Staatlichen Schulamtes Lörrach eingehen. Eine konkrete Stellungnahme zu den von der Stadt vorgestellten Szenarien für die Schulentwicklung haben die Vertreter der Schulbehörden in diesen Gesprächen nicht abgegeben. Vielmehr haben sie ein eigenes Szenario zur Diskussion gestellt, das nach Ansicht von Joachim Sproß aber an der Realität der Lörracher Schulen vorbei geht, weil es insgesamt nur 18 statt 20 Züge berücksichtigt. Laut Sproß fehlen auch „die pädagogischen Begründungen vor dem Hintergrund einer sehr dynamischen Entwicklung von Schullandschaft, Bildungsplänen und Schulwahlverhalten.“ Im Wesentlichen hat der Vorschlag des RP folgende Struktur: Auf dem Campus Rosenfels verbleiben Hebelgymnasium (3 Züge), Hans-Thoma-Gymnasium (5 bis 6 Züge), und es kommt neu dorthin die Gemeinschaftsschule (2 bis 3 Züge). Am Standort Grütt wird die Theodor-Heuss-Realschule (4 bis 5 Züge) verortet. Am Standort Brombach wird die Hellbergschule als reine Grundschule weitergeführt. Im Neumattgebiet gibt es eine Grund- und Werkrealschule (1 bis 2 Züge). Die Stadtverwaltung sieht in diesem Szenario „keine nachhaltige zukunftsorientierte Schullandschaft, weil sowohl zu wenige Züge als auch der nahende Wegfall der Werkrealschule nicht berücksichtigt sind. Zudem würde das Raumproblem auf dem Campus Rosenfels nicht gelöst. Der Standort Brombach hätte darüber hinaus das Manko, dass es künftig hier nur noch eine Grundschule gebe. Auch der vorgeschlagene Erhalt der Werkrealschule leuchtet den Verantwortlichen im Rathaus nicht ein, da diese innerhalb der Schullandschaft „nicht zukunftweisend“ sei. Da es bei der Entwicklung der Lörracher Schullandschaft nicht ohne Neubaumaßnahmen geht, lotete die Stadtverwaltung laut Sproß auch die Förderfähigkeit solcher Baumaßnahmen durch das Land aus. Dazu erhielt die Stadt folgende kurze Antwort vom Regierungspräsidium: „Grundsätzlich sind zwingend erforderliche grundrissverändernde Umbauten zur funktionalen Neuordnung von Flächen- und Raumbereichen zur Verbesserung der inneren Schulorganisation förderfähig.“ Laut Sproß gilt diese Förderfähigkeit jedoch erfahrungsgemäß „nicht bei gleichzeitigem Leerstand an anderer Stelle“. Keine Aussagen machten die Schulbehörden zur Genehmigungsfähigkeit neuer Schulen, zum Beispiel einer 2. Realschule in Brombach oder eines 3. Gymnasiums in der Neumatt. Um Planungssicherheit zu bekommen, hat sich Oberbürgermeister Jörg Lutz schriftlich an Kultusministerin Susanne Eisenmann gewandt und um einen Gesprächstermin gebeten. Das Gespräch ist wichtig, damit nur ein Szenario für die Schulentwicklung vom Gemeinderat verabschiedet wird, das auch förderfähig ist. Eine Antwort der Kultusministerin steht noch aus. „Ziel ist und bleibt es, für den Oktober/November dem Gemeinderat genehmigungsfähige Szenarien für die Lörracher Schullandschaft zur Beschlussfassung vorzulegen“, betont Sproß.