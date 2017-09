Lörrach Schwarzer Humor satt

Von Beatrice Ehrlich

Lörrach-Haagen. Wie gut, dass es immer eine zweite Chance gibt. Das wird Tom Berger (Harald Nowotny), dem Protagonisten des neusten Stücks der internationalen Amateur-Theatergruppe miniMix ein ums andere Mal versichert. Denn: Manchmal geht einfach alles schief, und das, obwohl jede Minute die Dame von der Adoptionsagentur vor der Tür stehen wird: „Babyglück mit Hindernissen“ eben, wie der Titel schon sagt.

Energiegeladen und voll schwarzen Humors bringen die acht Darsteller unter der Regie von Anja Friedel die Geschichte von dem (zunächst) glücklosen Elternpaar auf die Bühne. Das bestens gelaunte Premierenpublikum in der Alten Halle Haagen reagierte begeistert.

Linda (Anja Friedel) und Tom Berger wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Als letzte Hürde für die Adoption steht nun noch ein Gespräch mit Frau Stahl bevor, auf das sich die beiden akribisch vorbereitet haben. Eine dreiviertel Stunde noch, dann wird sie vor der Türe stehen. Während Linda noch schnell in die Küche verschwindet, um Kaffee und belegte Brote zu richten, braut sich im Wohnzimmer der Bergers – der detailreich ausgestalteten Theaterbühne – einiges Unheil zusammen.

Wie aus heiterem Himmel stehen plötzlich Toms Geschwister Ben (Giuseppe Russo) und Vicky (Cornelia Sommer) auf der Matte, um die heile Welt ihres großen Bruders komplett auf den Kopf zu stellen. Bens geschmuggelte Zigaretten im geliehenen Familien-Van und eine illegale Einwanderin (Daniela Schulz), die in seinem Haus Zuflucht sucht, sind noch das geringste Übel, verglichen mit dem, was Vicky bei ihm im Garten vergraben möchte – einer Leiche.

Mit all der ihm zur Verfügung stehenden Energie des künftigen Vaters versucht Tom, seine ungebetenen Gäste loszuwerden – ohne Erfolg. Einfach herausragend, wie es Harald Nowotny gelingt, diesen im Verlauf des Abends immer aufgelösteren Tom, gefühlt ständig kurz vorm Herzinfarkt, mit gleichbleibender Intensität darzustellen.

Als zentrale Figur im Stück hat er gleichzeitig an mehreren Fronten zu kämpfen: Während er fieberhaft die Fehltritte seiner Geschwister ungeschehen machen will, tischt er seiner Frau Linda (Anja Friedel), aber auch dem unverhofft auftauchenden Polizisten (Michael Wüst) und später Frau Stahl (Britta Klettke) die aberwitzigsten Lügengeschichten auf. Im zweiten Teil nach der Pause nimmt die Geschichte einen Verlauf, der so aberwitzig ist, dass man es kaum glauben kann. Dem Vergnügen in der vollbesetzten Alten Halle tut das keinen Abbruch: Den Zuschauern stehen vor Lachen die Tränen in den Augen: eine durch und durch ansprechende Komödie. n Weitere Möglichkeiten, die miniMix-Kreation zu sehen, gibt es am 29. und 30. September sowie am 7., 8., 13., 14., 20., 27. und 28. Oktober, jeweils 20 Uhr, am 22. Oktober bereits um 15 Uhr. Karten (13 Euro) können unter Tel. 0174/546 74 89 reserviert werden.