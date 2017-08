Lörrach. Eine Schweizerin stahl am Donnerstag nach Polizeiangaben in mehreren Lörracher Geschäften Waren im Gesamtwert von 500 Euro. In einem Kaufhaus wurde sie erwischt. Die 51-Jährige wurde angezeigt und musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Kaution in Höhe von 800 Euro hinterlegen.