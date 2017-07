Lörrach Schwierige Nachfolge auf Rötteln

Von Guido Neidinger

Problematischer als erwartet gestaltet sich die gastronomische Nachfolge für die Burgschenke Rötteln und den angegliederten Biergarten. Lediglich eine Bewerbung liegt der Stadt vor. Der Pächterwechsel soll zum 1. Oktober vollzogen werden.

Lörrach. „Die Burgschenke Rötteln ist ein gastronomisches Aushängeschild der Stadt und soll es auch bleiben“, demonstrierte Bürgermeister Michael Wilke im Dezember vergangenen Jahres noch Zuversicht. Damals wurde bekannt, dass das Wirtepaar Stein die Burg nach fast 24 Jahren Ende September dieses Jahres verlassen wird.

Die Zuversicht ist inzwischen Ernüchterung gewichen. Lediglich eine einzige Bewerbung für den Betrieb der Burgschenke und des Biergartens liegt bei der Stadt Lörrach als Eigentümerin des Anwesens vor.

Allerdings wird der Wunsch von Oberbürgermeister Jörg Lutz, „entweder weiterhin hohes kulinarisches Niveau oder Rittermahl“, wohl kaum in Erfüllung gehen. Gegenüber unserer Zeitung erklärten Lutz und Wilke, dass die einzigen Bewerber, zwei junge Damen, auf Rötteln künftig kein Restaurant, sondern ein Café mit Biergarten betreiben wollen.

Vorwürfe, nicht alles versucht zu haben, um adäquaten Ersatz für Dörthe und Carsten Stein zu finden, müssen sich Lutz und Wilke nicht machen. Als es Anfang des Jahres lange Gesichter im Rathaus gab, weil kaum geeignete Bewerbungen nach der Ausschreibung eingingen, wurde die Bewerbungsfrist zunächst verlängert. „Auch mit dem Hotel- und Gaststättenverband haben wir gesprochen, aber es tat sich nichts mehr“, bedauert Wilke.

Die beiden jetzigen Bewerberinnen hatten sich schon in der ersten Runde gemeldet. Weil sie jedoch kein Restaurant auf Rötteln im Sinn haben, ging die Suche zunächst weiter. Inzwischen können Oberbürgermeister und Bürgermeister sich allerdings mit dem Betrieb eines Café und Bistro als „tragfähige Lösung“ auf Rötteln anfreunden. Die Verpachtung ohne Restaurantbetrieb streben Lutz und Wilke auch an, um einen Leerstand auf der Burg zu vermeiden. Möglichst nahtlos soll es ab 1. Oktober nach dem Auszug des Ehepaares Stein auf Rötteln weitergehen, zumindest im Biergarten. In der Burgschenke sind wohl noch einige Renovierungen nötig.

Die Burg Rötteln sei ein klassisches Ausflugsziel, das keine längere Pause in der Gastronomie vertrage, betonte Lutz. Er geht davon aus, dass es neben Kaffee und Kuchen auf Rötteln weiterhin „auch Kleinigkeiten zu essen gibt“. Und wenn das gastronomische Konzept stimmig sei und der Betrieb gut geführt werde, dann könne das durchaus erfolgreich sein.

Dass eine adäquate gastronomische Nachfolge auf der Burg nicht einfach werden würde, war absehbar. Carsten und Dörthe Stein haben die Burgschenke zu einer Marke für Feinschmecker gemacht.

Zudem gelang es ihnen, gleichzeitig im Biergarten gute bodenständige Kost für jedermann zu servieren. Pavillons machen den Betrieb des Biergartens inzwischen nahezu ganzjährig möglich.

Nichtöffentlich wird der Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales heute Abend über den Stand der Dinge informiert. Laut Lutz hole die Verwaltung die Meinung der darin vertretenen Stadträte ein, bevor die Verwaltung über die Verpachtung von Burgschenke und Biergarten entscheidet.