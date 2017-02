Schöner hätte die Kulisse für seine Ehrung kaum sein können: Andreas „Nussi“ Nußhardt wurde beim Ball der „Oktave Chratzer Brombach“ am Samstag in voll besetzter Halle (wir berichteten) für seine 30-jährige aktive Mitgliedschaft in der Guggenmusik ausgezeichnet. Vom Cliquenchef Jürgen Wölfle (Foto). gab’s für den zum Register der Trompeten zählenden 51-Jährigen Geschenke und Urkunde. Obendrein überbrachte Klaus Breitenfeld, Kanzelar und stellvertretender Obergildenmeister, den „Hausorden in Silber“ der Narrengilde. Foto: Gerd Lustig