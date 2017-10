Lörrach Senser Platz soll attraktiver werden

Lörrach (mek). Die Stadtverwaltung prüft, wie und wodurch die Aufenthaltsqualität des Senser Platzes im Rahmen der Planung zum Konzept der Innenstadtgestaltung erhöht werden kann. Der Gemeinderat hatte die Stadt dazu beauftragt und war einstimmig einem entsprechenden Antrag der SPD (wir berichteten) gefolgt.

„Die Aufwertung ist mit einfachen Mitteln möglich“, sagte Günter Schlecht (SPD) und zeigte sich erfreut darüber, dass man mit dem Antrag bei der Verwaltung „offene Türen“ einrenne. Er hofft, den Platz durch entsprechende Maßnahmen „von der Randzone ins Stadtzentrum“ zu integrieren.

„Der Senser Platz ist sicher keine Randzone, aber es ist sinnvoll, sich anzuschauen, was wir optimieren können“, sagte Ulrich Lusche (CDU). Man müsse den Senser Platz aber in eine „gesamtstädtische Betrachtung“ aller Plätze einbeziehen und auch die Haushaltskonsolidierung sei noch nicht beendet: „Es gibt viele Dinge, die ’nice to have’ sind“, so Lusche.

Eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität müsse „nicht immer mit großem Aufwand verbunden sein“, befand hingegen Gerd Wernthaler (Grüne).

Hans-Peter Pichlhöfer (Freie Wähler) sprach sich ebenfalls für ein „Gesamtkonzept“ aus und dafür, den Platz nicht zu sehr mit „Gegenständen zuzustellen“.

Oberbürgermeister Jörg Lutz versprach, alle Akteure miteinzubeziehen und erinnerte in diesem Zusammenhang an die am 9. Oktober beginnenden Arbeiten für die Umwidmung der Grabenstraße zur Fußgängerzone: „Das ist keine Kleinigkeit, sondern eine Maßnahme, die ihre Zeit benötigt und Auswirkungen auf den Liefer- und Busverkehr hat.“