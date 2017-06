Lörrach Sensibilisierung für Gefahren

Von Beatrice Ehrlich

Selbstverteidigung liegt im Trend, sei es aus Furcht vor Übergriffen, auf der Straße, in der Schule oder nachts in der Disco, sei es inspiriert durch Vorbilder aus Filmen wie Bruce Lee oder Lara Croft. Aus der Nische von Kampfsportarten wie Judo und Karate ist sie mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angelangt. Viele Menschen sind interessiert an Strategien, um sich sicherer zu fühlen und für bedrohliche Situationen gewappnet zu sein. Ein noch relativ junges Konzept, das auf diese Bedürfnisse eingeht ist Wing Tai Protection, ein Teilbereich der Kampfkunst Wing Tai.

Einer der sich für Selbstbehauptung in ihren verschiedenen Facetten interessiert und sich gerade unter anderem zum Trainer in Protection Concepts weiterbildet, ist Demis Siebold (36). Im Rahmen seiner derzeitigen Ausbildung zum Arbeitserzieher wendet er schon einige Elemente des Selbstverteidigungstrainings mit Jugendlichen an: ein vorwiegend auf Judo-Techniken beruhendes Fall-Training, die Sensibilisierung für Gefahrensituationen sowie Pratzentraining, bei dem der Umgang mit wuchtigen Schlägen eingeübt wird. Dazu kommen Ballübungen, um die Konzentrationsfähigkeit zu fördern. Einige Beispiele aus seinem Training, vor allem aus dem Bereich der Fall-Techniken, vorwärts, rückwärts und seitwärts, hat er beim Trendsporttag Newmotion im Alten Wasserwerk vorgestellt.

Nach einem schweren Unfall vor zwölf Jahren hat Siebold die Erfahrung gemacht, wie man durch Kampfsporttraining Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit zurückgewinnen kann. Als Jugendlicher hatte er bereits sechs Jahre Judo gemacht, von nun an trainierte er die noch relativ junge Kampfkunst Wing Tai bei Ricco Schwarz in Lörrach-Haagen. Durch sanftes und beharrliches Üben sei es ihm gelungen, seine teilweise verlorene Bewegungsfähigkeit wiederzuerlangen, sogar der Arzt habe über die unverhofften Fortschritte gestaunt, berichtet er. Wing Tai, das verschiedene Prinzipien südostasiatischer und europäischer Kampfkünste vereint, wurde von Ong-Tai Heinrich Pfaff in Bensheim entwickelt, seit 2005 gibt es einen eigenen Verband, die Missing Link Martial Arts Federation. Wing Chun Kung Fu reichte Pfaff eines Tages nicht mehr aus, um seine Schüler passgenau auf verschiedene Anforderungen, etwa bei der Polizei und beim Militär, vorbereiten zu können.

Wing Tai, so schreibt Pfaff auf seiner Homepage www.wing-tai.de, ist die Kunst, sich und andere mit und ohne Waffen beschützen zu können.

Kämpfen lernen, um nicht kämpfen zu müssen

Dabei ist das eigentliche Ziel, Kämpfen zu lernen, um nicht kämpfen zu müssen. Im Wing Tai Fortgeschrittene entwickelten über die Jahre hinweg einen eigenen Stil, entsprechend ihrer individuellen Anlagen und Talente. Allem zugrunde liegt dabei eine klare Struktur: Neben der Kampfkunst selbst (Art Concepts) und dem Umgang mit verschiedenen Waffen (Weapon Concepts) umfasst das Training Strategien zur Selbstverteidigung und Selbstbehauptung (Protection Concepts). So wie bei den Waffen zwischen historischen (Stock, Doppelstock, Schwert) und modernen Waffen (Besen, Schaufel, Zaunlatte etc.) unterschieden wird, um der aktuellen Situation gerecht zu werden, sind die Selbstverteidigungsstrategien der Protection Concepts auf das Hier und Heute zugeschnitten. Um sie zu erlernen, muss man kein Kampfsportler, ja noch nicht einmal eine sportliche Person sein, betont Siebold. Selbstverteidigung sei in erster Linie eine Frage des Wissens. Jede Person, Männer und Frauen jeden Alters können sofort mit dem Training beginnen. Siebold, der künftig als Arbeitserzieher vor allem mit Jugendlichen zusammenarbeiten will, die Probleme haben, sich in Schule und Beruf durchzusetzen, sieht Protection Concepts als ideale Ergänzung für seine pädagogische Arbeit.

