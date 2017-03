Sind Vereine noch zeitgemäß? Wie müssen sie sich aufstellen, um interessant für junge Menschen zu bleiben oder wieder zu werden? Mit der Zukunft der Vereine befasst sich in dem folgenden Artikel der Medienwissenschaftler Dr. Jens Hirt.

Lörrach. Der aus Hauingen stammende Wissenschaftler lehrt an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin. Er ist den Naturfreunden Lörrach eng verbunden. Hirt begleitete kürzlich die erste Zukunftswerkstatt der Naturfreunde – die erste ihrer Art in Lörrach (wir berichteten).

Hier sein Essay

Treffen sich drei Deutsche, dann gehen sie nicht einfach ihren gemeinsamen Interessen nach. Sie gründen erst einen Verein, um dann ihren gemeinsamen Interessen nachzugehen. Zwar braucht es entgegen dieser Volksweisheit nicht drei, sondern mindestens sieben Mitglieder, aber das hält uns nicht auf: Vor zwei Jahren wurde erstmals die 600 000-Vereine-Marke geknackt. Neben Exoten wie Freddy-Quinn- oder Weinbergschnecken-Clubs, hat man da vor allem Sportvereine vorm geistigen Auge. Um diese fünfte Jahreszeit fallen uns auch sofort Faschingsvereine, im Badischen Cliquen genannt, ein. Tatsächlich kommen zwei Drittel der Vereine aus den Bereichen „Kultur, Freizeit, Sport“.

Viel soziales Engagement

Die Deutschen finden sich allerdings nicht nur zum Feiern, Kicken oder Klettern zusammen. Gemeinnütziges Engagement mit sozialer Ausrichtung oder zur Förderung von Bildung ist stark im Kommen und wird durch neue Herausforderungen – soziale Schere, Flüchtlingsintegration – sicher auch im Trend bleiben. Das zeugt von einer guten Zivilgesellschaft. Der Mensch ist eben doch mehr als der berüchtigte Homo Oeconomicus, der nur etwas tut, wenn er sich davon Profit verspricht. Der starke Anstieg in den sozialen Bereichen kann aber auch ein Reflex auf staatliche Defizite sein, zum Beispiel einen Vertrauensverlust in soziale Gerechtigkeit. In der interkulturellen Forschung sagt man, je schwächer die Institutionen im jeweiligen Land, desto höher die Bedeutung von Familien.

Vereine geben Halt

Finden die Deutschen also Halt in ihren Vereinen, so wie die Menschen in Südamerika oder Afrika in ihren Familien? Immerhin 23 Millionen Deutsche sind überzeugte „Vereinsmeier“.

Dennoch klagen viele Vereine über ausbleibendes Engagement. Aus diesem Grund organisierten die Naturfreunde Lörrach vor kurzem eine „Zukunftswerkstatt“. Es galt, Engagement freizusetzen, Ehrenämter zu besetzen, Ideen und Selbstbewusstsein zu schaffen. In den Diskussionen waren Zeitgeister wie Individualgesellschaft, Schnelllebigkeit und Ökonomisierung des Alltags allgegenwärtig. Hat der moderne Mensch heute überhaupt noch Zeit für Vereine? Gerade die beschleunigte Arbeits- und Medienwelt, die Rastlosigkeit der Informationsflut, der Druck der mobilen Erreichbarkeit weckt doch auch Sehnsucht nach Inseln der Erholung.

Ehrenämter machen reich

Vereine sind solche Inseln, die neben einem alternativen Leben Gemeinschaft bieten. Und wer wäre schon gerne alleine auf einer Insel? So war es auch in der „Zukunftswerkstatt“ der Naturfreunde. Die große Zahl der Anwesenden sorgte für eine Stimmung, in der Verantwortungsübernahme keine „Arbeit“ mehr war, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ehrenämter machen eben auch ohne Bezahlung reich. Unbezahltes Arbeiten? Das scheint so gar nicht in eine gerne als neoliberal beschrieben Welt zu passen, die der Harvard Philosoph Michael Sandel als „Marktgesellschaften“ bezeichnet. In dieser Welt hat die Ökonomie die Ethik ersetzt, und allem wird ein Preisschild aufgeklebt. Untersuchungen wie die ZiviZ-Surveys widersprechen den pessimistischen Diagnosen.

Gegenseitige Konkurrenz

60 Prozent der Vereine haben ihnen zufolge keine Probleme, engagierte Mitglieder zu finden. Warum sind nicht alle gleichermaßen von den aktuellen Problemen betroffen? Warum gelingt manchen Vereinen, woran andere scheitern?

Zunächst machen sich die über 600 000 Vereine natürlich gegenseitig Konkurrenz. Ihre Angebote wetteifern vor allem um Mitglieder, die bereit sind ein Ehrenamt zu übernehmen. Dann gibt es den Wandel der Zeit und damit der Interessen. Als die ersten Männergesangs- und Schützenvereine im frühen 19. Jahrhundert gegründet wurden, interessierte sich niemand für Transgender, Parkour oder Bouldern. Heute ist das eine aus der Mode und das andere im Trend.

Wechselhafte Lebenswege

Es kommt aber nicht nur auf die Inhalte an. Vereine müssen auch den Lebensstil der Menschen berücksichtigen. Genauso wie es im Beruf immer weniger Karrieren gibt, die von Praktika über Ausbildung bis Pension in einem Unternehmen bleiben, zeichnet es sich auch in Vereinen ab. Wechselhafte Lebenswege spiegeln sich vor allem im ehrenamtlichen Engagement wieder. Hohe Mobilität im Alltag führt auch zu mehr Kurzfristigkeit in Vereinen.

Wer sich nicht hinterfragt, nicht bereit ist, sich immer wieder zu erneuern, der wird irgendwann nicht mehr gebraucht. Die Idee des „Vereins“ betrifft das in absehbarer Zeit nicht. Es ist an uns allen, sie mit Leben zu füllen. n Quellen: ZiviZ-Survey 2012 „Instrument und erste Ergebnisse“ von Dr. Holger Krimmer und Jana Priemer.

