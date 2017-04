Lörrach Sie  übernehmen  Verantwortung

Lörrach (ko). Ein Berg von Nudeln, Nudelsoßen, Konserven und Hygieneartikeln stapeln sich kürzlich auf den Tischen im Tafelladen. Diese hatte die Schülermitverwaltung der Brombacher Hellbergschule in einer einwöchigen Aktion nun schon zum vierten Mal gesammelt und überreichten sie der Teamleiterin der Einrichtung Angelika Merz.

„Wir haben enge Berührungspunkte mit der Tafel“, erläutert Konrektor Thomas Schmidt, „dreimal die Woche können unsere Schüler dort zum Mittagstisch gehen. Dafür wollten wir uns revanchieren.“ Unterstützt wurde die Schülermitverwaltung auch von den Verbindungslehrern Monika Grunert und Silvio Dornauf.

Vorräte werden knapper

Das scheint geklappt zu haben, denn Merz zeigt sich dankbar und froh. „Gerade Konserven und ähnliches erhalten wir nicht so häufig, weil diese sich in den Läden gut verkaufen.“ Die Lebensmittel sind auch deshalb willkommen, weil sich die Kundenzahl im letzten Jahr, auch durch die Flüchtlinge, erhöht habe, so Merz. Das spüre der Laden auch an knapper werdenden Lebensmittelvorräten. Auch Schülersprecherin Alida Zeiher freut sich, dass sie Gutes tun kann und hilft dann mit den anderen Schülern noch, die „Kost“-barkeiten zu sortieren und in die „Schatzkammer“ – so heißt das Lager – einzuräumen.