Lörrach „Sing with us!“ mit Tina & Jo

Lörrach. Das Musik-Duo „Tina & Jo“ tritt am Samstag, 30. September, um 19 Uhr in der Lindemer Weinschänke in Tüllingen auf.

Woodstock-Feeling kommt auf, wenn Tina & Jo bekannte Songs der 60er und 70er Jahre spielen. Unterwegs auf den Straßen, Plätzen und Bühnen vom Schwäbischen Meer bis zur Nordseeküste präsentiert das Duo Lieblingsstücke aus Folk, Rock und Country. Dabei gelingt es ihnen akustisch, mit zwei Gitarren aus den Stücken das Wesentliche herauszuholen. Harmonisch ergänzen sie ihren einprägsamen Sound mit ausdrucksstarkem Gesang, untermalt von Klängen auf der Bluesharp und dem Beat eines zum Schlagzeug umgebauten Cajons. Gern lassen sich die Zuschauer anstecken von so viel Leidenschaft und musikalischer Spielfreude. Wer den Summer of Love verpasst hat, kann ihn bei Tina & Jo nachholen: Gemäß ihrem Motto „Sing with us!“ ist Mitsingen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. n Der Eintritt ist frei, es gibt eine Hutsammlung. Infos unter www.tinaandjo.de