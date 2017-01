Der Trinationalen Eurodistrikt Basel (TEB) ist eine Plattform der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der trinationale Region um Basel. Zu den thematischen Schwerpunkten zählen Raumplanung, Bürgerbegegnungsprojekte und Verkehr. Die Stadt Lörrach soll in den Jahren 2017 bis 2019 anteilig jährlich 14 892 Euro (inklusive Mitgliedsbeitrag) bezahlen. Morgen entscheidet der Gemeinderat darüber.

CDU: Kaum bekannt

Zustimmend äußern sich die Christdemokraten im Gemeinderat in einer Mitteilung zum Beschlussvorschlag über die Vereinbarung zu Finanzierung und Leistungen des TEB.

Die CDU bedauert in diesem Zusammenhang, dass sowohl der TEB wie auch die Internationale Bauausstellung IBA 2020 in der Bevölkerung bisher kaum „angekommen“ sind, und die Bedeutung dieser Institutionen für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Entwicklung gemeinsam interessierender Projekte und die Generierung von Fördermitteln derzeit in der Öffentlichkeit noch nicht das gebührende Interesse finden.

SPD: Sinnvolle Initiative

Auch die SPD-Fraktion hat in einer Mitteilung ihre Zustimmung signalisiert, den Beitrag von knapp 15 000 Euro für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der trinationale Region zu investieren. Gerade in Zeiten rechtspopulistischer und nationalistischer Bewegungen seien diese sinnvollen, grenzüberschreitenden Initiativen von symbolischer Bedeutung, wird SPD-Fraktionsmitglied Annette Bachmann-Ade zitiert.

Grüne: Betrag gut angelegt

„Gerade wegen der gesamtpolitischen Entwicklung in Europa ist es heute besonders wichtig, in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch in unserer Region zu investieren“, schreibt Gerd Wernthaler für die Grünen. „Wir denken, dass der Betrag gut angelegt ist.“

Gespannt sehen die Grünen dem vom TEB initiierten Aufbau eines verkehrsübergreifenden und grenzüberschreitenden Mobilitätsportals entgegen. Diese internetbasierte Plattform soll eine Fahrplanauskunft mit verschiedenen Verkehrsmitteln und Mobilitätsdiensten über die Grenzen hinweg ermöglichen (wir berichteten).

Die Grünen fordern in diesem Zusammenhang, „dass endlich ein einfach lösbares, einheitliches und grenzüberschreitendes Nahverkehrsticket für Einzelpersonen und Familien eingeführt wird. Das wäre ein ganz wichtiges Signal für ein Zusammenwachsen unser Region.“