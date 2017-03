Lörrach Skiclub bestens in der Spur

Stefan Riesterer, Vorsitzender des Skiclubs Brombach, kam mit der Vergabe der Verbandsnadeln und Sektflaschen kaum hinterher, so viele Ehrungen galt es am Freitag an der Generalversammlung im Brombacher Schützenhaus zu verkünden. Doch nicht nur hier wusste der Verein zu glänzen.

Lörrach-Brombach. Vorstand und Mitglieder zeigten sich zufrieden mit dem Vereinsjahr. Ob Trainerzugewinne dank guter Jugendarbeit, erfolgreiche Skiausflüge oder gelungene Festivitäten wie Schlossgraben- und Helferfest, alle Aktionen schienen für zufriedene Mienen zu sorgen. Sogar ein gesundes Plus in der Vereinskasse konnte Kassenwartin Conny Riesterer konstatieren.

Strukturveränderung

Mitverantwortlich für das positive Ergebnis war unter anderem die gelungene Strukturveränderung im vergangenen Jahr. Nach der Umstellung des unrentablen Schulungsgeländes am Gisiboden hin zum neuen Gelände in Muggenbrunn, waren sich alle einig, dass dieser Schritt nicht nur in finanzieller, sondern auch in logistischer Hinsicht ein Volltreffer war.

Skikurse und -lehrer

Aushängeschild des Skiclubs waren schon immer die gut geführten Skikurse. Vor allem beim Skikindergarten und der Schulung von Jugendlichen hat sich der Verein einen Namen gemacht. Das ist nicht nur alleine dem Engagement der Skilehrer zu verdanken, sondern auch der Verdienst des professionellen Einsatzes von Skischulleiter Stephan Kostyszyn. „Er hat mit seinem Buchungssystem und seiner modernen Kursorganisation eine Professionalität in unsere Kurse eingebracht, die wir vorher so nicht kannten“, stellte Stefan Riesterer fest.

Doch trotz der Lobeshymnen entschied sich Kostyszyn nicht mehr für die Wahl des Skischulleiters anzutreten. Nach zehn Jahren im Amt versprach er den Anwesenden, den Lehrbetrieb jedoch weiterhin zu unterstützen, was mit großer Erleichterung und freudigem Beifall honoriert wurde.

Sorgen um das Amt braucht sich indes keiner zu machen. Denn mit der einstimmigen Wahl von Sportwart Thomas Meier zum neuen Skischulleiter wurde ein exzellenter Nachfolger gefunden. Seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass der Verein seit einigen Jahren wieder die offizielle Schulungslizenz des Deutschen Skiverbands (DSV) besitzt und somit für das hohe Qualitätsniveau der Schulungen steht.

Wahlen

Turnusgemäß standen an dem Abend drei weitere Wahlen an. So wurde Oliver Marx für zwei Jahre als zweiter Vorsitzender im Amt bestätigt. Auch Silke Bieling behielt ihren Sitz als Schriftführerin. Änderungen gab es noch für die Position des Kassenprüfers. Hier löst Rolf Bieling für die nächsten zwei Jahre Dieter Marx ab.

Ehrungen

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Bärbel Beer, Bettina Droews, Christa Droews, Heidi Heitzmann, Peter Heitzmann, Werner Kathemann, Erika Röll, Horst Röll, Adolf Schöchlin. Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Andreas Bausch, Claudia Behrendt, Lothar Ehret, Thilo Scheurer. Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Jan-Simon Dörflinger.