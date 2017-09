Lörrach „slowUp“: Änderungen für den Verkeht

Lörrach. Die Route der elften grenzüberschreitenden Radtour für Jedermann, slowUp Basel-Dreiland, verläuft am Sonntag, 17. September zum vierten Mal durch Lörrach (wir berichteten). Anlässlich des Jubiläums „200 Jahre Fahrrad“ führt die Strecke erstmals durch die Lörracher Innenstadt und am Dreiländermuseum vorbei.

Auf dem Gelände der Matthäusgemeinde steht für Teilnehmer und Besucher ein Angebot an Getränken und Speisen zur Verfügung. Die Kirche bietet um 11 Uhr einen Gottesdienst für Radler an. Ab 12 Uhr gibt es alle halbe Stunde einen Radler-Segen in der Turmkapelle.

In Lörrach verläuft die Route erstmals durch die Innenstadt. Von Riehen aus kommend über das Stettenwegli, Konrad-Adenauer-Straße, Pestalozzistraße, entlang der Bahnlinie - Obere Riehenstraße, Zeppelinstraße und Brühlstraße. Dort wird der Bahnübergang Baumgartnerstraße zur Bahnhofstraße gequert. Über die Kirchstraße geht es zur Veranstaltungsfläche am Museum/Stadtkirche. Die Weiterfahrt erfolgt über die Weinbrennerstraße, Fabrikstraße, Marie-Curie-Straße, Radunterführung Clara-Immerwahr-Straße, Küpfer-straße, Schlachthofstraße, Ob der Gaß, Käppelestraße, Dammstraße, Fuß- und Radweg am Gewerbekanal, Hammerstraße, Fuß- und Radweg östlich der „Zollfreien“ weiter Richtung Weil am Rhein.

Die genannten Straßen sind von 9 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die Umfahrung der Strecke für Autofahrer erfolgt über die Baslerstraße – Clara-Immerwahr-Straße – Wiesentalstraße/B317. An der Ostseite der Bahnlinie über die Kreuzstraße – Wallbrunnstraße – Belchenstraße.

Die Haltestellen „Schillerstraße (stadteinwärts)“, „Museum“, „Alter Markt“ in der Basler Straße und „Burghof“ in der Herrenstraße werden von allen betroffenen Buslinien nicht angefahren.

Die Buslinie 3 fährt vom Busbahnhof über die Luisen-/Haagener Straße, Senigallia Platz, Spitalstraße, Teichstraße, Gugelmeierstraße zur Weinbrennerstraße. In Fahrtrichtung Nord wird in Höhe des Hochhauses Am Markt eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Von dort startet die Linie und fährt wieder Richtung Busbahnhof.

Die Buslinie 6/16 umfährt die Sperrung über die Clara-Immerwahr-Straße, Wiesentalstraße, Teichstraße (Gugelmeierstraße) beziehungsweise umgekehrt. Für die Haltestelle „Schillerstraße“ in Fahrtrichtung Süden wird südlich des Kreisverkehrs in der Basler Straße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestellen „Neumatt“ in der Käppelestraße und „Friedrich-Ebert-Straße“ in der Dammstraße entfallen ebenfalls. Hier müsste auf die Haltestelle „Stetten Bahnhof“ ausgewichen werden.

Auf der Linie 7 entfallen zusätzlich die Haltestellen „Baumgartnerstraße/S-Bahn-Museum/Burghof“ und „Niederfeldplatz“. Die Ersatzhaltestelle „Weinbrennerstraße“ wird angefahren. Die Stadt Lörrach bittet Anwohner und Anlieger der entsprechenden Straßen, vor Beginn der Sperrung ihre Fahrzeuge außerhalb des Streckenverlaufs zu parken. n www.loerrach.de/slowup2017