Lörrach So schön kann Schule klingen

Nachrichten-Ticker

04:57 Inflation in Deutschland zieht leicht an

Wiesbaden - Höhere Preise für Nahrungsmittel und Urlaubsreisen haben die Teuerung in Deutschland im Juni wieder etwas nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise lagen nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die endgültigen Zahlen gibt die Wiesbadener Behörde heute bekannt. Im Mai 2017 hatte die jährliche Inflationsrate bei 1,5 Prozent gelegen, im April waren es 2,0 Prozent.

04:41 Gabriel spricht mit Lawrow über Syrien und die Ukraine

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel spricht heute mit seinem russischen Amtskollege Sergej Lawrow in Berlin unter anderem über die Konflikte in Syrien und in der Ukraine. Anlass für den Besuch ist der Abschluss des deutsch-russischen Jugendaustauschjahres. Gabriel hat Lawrow erst vor zwei Wochen im russischen Krasnodar gesprochen. Der Bundesaußenminister hat Russland seit seinem Amtsantritt Ende Januar bereits drei Mal besucht.

04:40 Haftstrafe für Brasiliens Ex-Staatschef Lula

Curitiba - Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist wegen Korruption zu einer Haftstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Bis zu einem Urteil der Berufungsinstanz bleibe der Politiker der Arbeiterpartei aber auf freiem Fuß, berichtete das Nachrichtenportal G1. Der Baukonzern OAS habe ein Apartment an der Atlantikküste für umgerechnet 1 Million Euro für den Ex-Präsidenten renoviert, befand der Richter. Im Gegenzug soll Lula der Baufirma Aufträge des halbstaatlichen Ölkonzerns Petrobras verschafft haben. Lula hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

03:46 Trump: Habe mich mit Putin sehr gut verstanden

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sein erstes Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin als "exzellent" beschrieben. "Ich denke, wir haben uns sehr gut verstanden, und das ist keine schlechte Sache. Das ist eine gute Sache", sagte Trump in einem Gespräch mit dem christlichen US-Sender CBN. Trump und Putin hatten sich am Rande des G20-Gipfels in Hamburg zu ihrem ersten bilateralen Gespräch getroffen. In dem Interviewauszug sagte Trump aber auch, er glaube, dass Putin es besser gefunden hätte, wenn seine Konkurrentin Hillary Clinton die Präsidentschaftswahl gewonnen hätte.

03:43 US-Präsident Trump in Paris

Paris - US-Präsident Donald Trump beginnt heute einen kurzen Frankreich-Besuch. Der französische Staatschef Emmanuel Macron empfängt Trump am Nachmittag mit militärischen Ehren am Pariser Invalidendom. Später ist ein Abendessen zusammen mit den Ehefrauen Brigitte Macron und Melania Trump im Eiffelturm geplant. Macron hat Trump als Ehrengast zum französischen Nationalfeiertag eingeladen. Der US-Präsident wird am Freitag die traditionelle Militärparade zum 14. Juli auf den Champs-Élysées besuchen.