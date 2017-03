Lörrach Solides Ergebnis in Südbaden

Lörrach. Die Commerzbank in Lörrach blickt im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden auf ein erfolgreiches Jahr zurück (wir berichteten). Im Privatkundengeschäft waren das kostenlose Girokonto und das Bekenntnis zu Filialen Wachstumstreiber. „Wir bleiben im Landkreis Lörrach“: Das sagt Volker Herrdum-Heinrich, Niederlassungsleiter für die Commerzbank in Südbaden. „Wir wollen hier in der Region auch 2017 weiter wachsen. Lörrach, Weil am Rhein und Rheinfelden bleiben für uns drei wichtige Standorte im Landkreis. Wir sind seit 65 Jahren hier in der Region verwurzelt und sehen den aktuell herrschenden Umbruch im Bankenmarkt eher als Chance denn als Risiko. Am kostenlosen Girokonto halten wir ausdrücklich fest“, so Herrdum-Heinrich weiter. Insgesamt werden in den drei Filialen über 19 300 Privatkunden betreut, so die Bank in einer Mitteilung.

Im Kreditgeschäft profitierten die Filialen von hoher Nachfrage aufgrund der niedrigen Zinsen. „In der Niederlassung haben wir Immobilien im Wert von über 103 Millionen finanziert. Davon betrug im Landkreis Lörrach das Neugeschäftsvolumen 35 Millionen Euro. Auch bei Konsumentenkrediten sind wir erneut gewachsen: insgesamt 19 Millionen Euro haben wir in 2016 vergeben (Landkreis Lörrach: vier Millionen Euro)“, erläutert Stephan Summ, Filialdirektor der Commerzbank Lörrach. Auch im Wertpapiergeschäft war die Bank 2016 weiter auf Wachstumskurs. „Die niedrigen Zinsen nagen an Vermögen und Altersvorsorge der Sparer“, betont Summ.

Das Filialnetz soll flexibler und kostengünstiger werden. „Filialen sind unser Rückgrat für Wachstum“, sagt Herrdum-Heinrich.

Das Firmenkundengeschäft der Commerzbank ist und bleibt von großer Bedeutung. Im neuen Segment Firmenkunden werden Unternehmen ab einem Jahresumsatz von 15 Millionen Euro betreut – also vom Mittelstand bis hin zum global tätigen Dax-Konzern.

Die Bank konnte in Südbaden 2016 ein solides Ergebnis verzeichnen. Das zugesagte Kreditvolumen blieb stabil auf dem sehr hohen Niveau von rund 2,1 Milliarden Euro. Die Anzahl der Firmenkunden konnte um 55 auf 1250 gesteigert werden. In Punkto Kundenzufriedenheit, einer Umfrage die seit vielen Jahren von TNS-Infratest für die Commerzbank erhoben werde, erreichte die Niederlassung 2016 abermals Bestnoten.

Andreas Weerth, Niederlassungsleiter Firmenkunden in Südbaden, betonte, die Commerzbank wolle im Firmenkundengeschäft vor allem mit Unternehmen, deren Jahresumsatz zwischen 15 und 100 Millionen Euro beträgt, wachsen. Dazu gehören insbesondere international tätige Unternehmen.

Die Commerzbank beschäftigt am Standort Lörrach 22 Mitarbeiter. Davon sind für das Segment Firmenkunden fünf Mitarbeiter von Lörrach aus im gesamten Landkreis tätig. In der Filiale in Weil am Rhein arbeiten drei Mitarbeiter, in Rheinfelden sechs.