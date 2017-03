21:03 Umfrage zur Saarland-Wahl: CDU und SPD fast gleich stark

Saarbrücken - Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl im Saarland zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und SPD ab. Nach einer am Abend veröffentlichten ARD-Vorwahlumfrage liegt die CDU bei 35 Prozent und verliert damit drei Punkte im Vergleich zu Mitte Januar. Die SPD kommt auf 34 Prozent und hat damit acht Punkte zugelegt. Nach der Umfrage des Instituts Infratest dimap landet die Linkspartei bei 13 Prozent. Die Grünen kommen auf 4,5 Prozent. Nach den Ergebnissen dieser Umfrage wäre neben einer Fortsetzung der großen Koalition ein rot-rotes Regierungsbündnis möglich.

21:00 Weißes Haus will Berufung gegen angehaltenen Einreisestopp einlegen

Washington - Das Weiße Haus will den neuerlichen Stopp für das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot nicht akzeptieren. "Wir beabsichtigen, gegen diese fehlerhafte Rechtssprechung Berufung einzulegen", sagte Trumps Sprecher Sean Spicer in Washington. Zwei Bundesgerichte hatten auch die zweite, abgemilderte Version von Trumps Dekret bemängelt. Es hätte heute in Kraft treten sollen.