Lörrach (ko). Die stolze Summe von 6350 Euro haben die Mitarbeiter des Tumringer Tattoo-Studios „Schattenwelten“ bei einem „Charity-Day“ erwirtschaftet. Von 42 Tattoos, die an diesem Tag gestochen wurden, ging der gesamte Erlös an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg. Gleichzeitig verkaufte das Binzener Café „Platzwechsel“ seine Backwaren aus einem mobilen Wagen und spendete zusätzlich die Hälfte des Erlöses.

Die Initiative ging von Tara Schroll aus. Sie führt das Tattoo-Studio zusammen mit Melanie Brühl. Für Schroll ist gemeinnütziges Engagement ein ständiges Thema, daher wuchs der Wunsch, eine solche Aktion durchzuführen. Peter Künemann, der die Aktion bewarb und die Flyer erstellte, erklärte dass es bei einem Tag nicht bleiben werde. Eduard Krause nahm den Scheck für den Förderverein in Empfang. Er bedankte sich für diese „nicht alltägliche Spende“. Das Geld fließt in die Förderung des Elternhauses in Freiburg, in dem Eltern übernachten, deren Kinder gerade in der Krebsbehandlung sind. Außerdem werden Forschung und Pflegepersonal unterstützt.