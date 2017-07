Lörrach Soziales Engagement prägt sein Leben

Nachrichten-Ticker

01:01 Ökumenische Andacht für Opfer des Busunglücks in Dresden

Dresden - Mit einer ökumenischen Andacht in Dresden gedenkt Sachsen heute der Opfer des verheerenden Busunglücks Anfang der Woche auf der A9 in Oberfranken. In der Frauenkirche werden auch Hinterbliebene der Toten und Angehörige der Überlebenden erwartet. Die Evangelische und Katholische Kirche und der Freistaat wollen gemeinsam ein Zeichen für Mitgefühl, Verbundenheit und Gemeinschaft setzen. Bei dem Unfall eines Reisebusses aus Sachsen am Montag waren 18 Menschen ums Leben gekommen, 30 Menschen wurden teils schwer verletzt.

00:53 Drei Tote nach Hauseinsturz bei Neapel geborgen

Torre Annunziata - Nach dem Einsturz eines vierstöckigen Hauses bei Neapel haben Helfer drei Leichen aus den Trümmern geborgen. Das teilte die Feuerwehr am Freitagabend über Twitter mit. Die Rettungskräfte seien weiter pausenlos im Einsatz. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa galten am Abend fünf Menschen noch immer als vermisst. Anwohner berichteten, es sei nur das Geräusch des Zusammenstürzens zu hören gewesen, aber kein Knall und keine Explosion. Baumängel könnten ein Grund für den Zusammenbruch gewesen sein.

00:22 G20-Proteste: Lage in Hamburger Schanzenviertel eskaliert

Hamburg - Die Lage im Hamburger Schanzenviertel ist in der Nacht nach gewaltsamen Protesten gegen den G20-Gipfel eskaliert. Nach Plünderungen und brennenden Barrikaden rückte die Polizei massiv ein. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Einsatzkräfte in Häuser eindrangen und auf Dächern standen. Über dem Viertel kreisten zwei Hubschrauber mit Suchscheinwerfern. Mit gepanzerten Fahrzeugen wurden Barrikaden weggeschoben. Wasserwerfer waren im Einsatz. Die Polizei sprühte auch Tränengas. Viele Randalierer verschwanden in Seitenstraßen.

00:11 Schäuble: G20-Gipfel konnte nur in Großstadt stattfinden

Berlin - Finanzminister Wolfgang Schäuble hat die Entscheidung der Bundesregierung verteidigt, den G20-Gipfel großer Wirtschaftsmächte mitten in der Millionenstadt Hamburg zu abzuhalten. Wenn man Teilnehmer und Medienvertreter zusammenrechne, sei man bei 10 000 Menschen, sagte er in den ARD-"Tagesthemen". "Die müssen untergebracht werden. Und das geht ja nur in einer großen Stadt, die die entsprechenden Kapazitäten hat." Schäuble verteidigte die Treffen mit ihrem gigantischen logistischen Aufwand. Die Führer der großen Staaten müssten regelmäßig persönlich miteinander reden.

00:10 G20-Gipfel endet - Größte Demonstration

Hamburg - Der erste G20-Gipfel in Deutschland geht heute in Hamburg zu Ende - eine Einigung in wichtigen Streitfragen wie Klimaschutz oder freier Welthandel ist ungewiss. Schon die Diskussionen gestern zeigten, dass die Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte wegen der Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump tief gespalten ist. Nach zwei von Gewalt geprägten Tagen in Hamburg werden weitere Ausschreitungen nicht ausgeschlossen. Heute soll in der Hansestadt die größte Demonstration mit bis zu 100 000 Teilnehmern stattfinden.