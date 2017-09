Lörrach Sozialklausel: CDU-Fraktion hat Bedenken

Lörrach (ra). Mit Bedenken sieht die CDU-Fraktion die Initiative der SPD, nach Möglichkeiten zur Einführung einer Sozialklausel im Wohnungsbau zu suchen. Von der Sache her gut, zweifle man an einer wirksamen Umsetzbarkeit in der Praxis.

Die Verwaltung solle den Prüfauftrag, auch im Vergleich mit Gemeinden, wo eine solche Quote besteht, durchaus vornehmen. Ulrich Heuer betonte jedoch, dass es sich bei dieser Maßnahme ausschließlich um Neubauten und Bauvorhaben der Städtischen Wohnbaugesellschaft, nicht um Vorgaben an private Bauherren handeln könne. Er warnte vor der Illusion zu glauben, die Stadt könne das gegenwärtige Wohnungsproblem alleine lösen. Der private Wohnungsmarkt bleibe unverzichtbarer Partner im Mietwohnungsbau.

Fraktionsvorsitzender Ulrich Lusche befürchtet eine Überfrachtung mit Vorschriften, die die Bautätigkeit ganz allgemein lähmten: „Überregulierung bewirkt genau das Gegenteil.“ Eine Sozialklausel mache nur Sinn, wenn ihre Ausgestaltung ein tragbares Verhältnis von Vorschriften und Kosten berücksichtige.