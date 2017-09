Lörrach Sparmaßnahmen im Rosenfelspark

22:48 Erdbeben-Drama in Mexiko: Über 220 Tote, viele Schäden

Mexiko-Stadt - Nach dem verheerenden Erdbeben in Mexiko suchen Retter in den Trümmern der eingestürzten Hochhäuser verzweifelt nach Überlebenden. Nach Angaben des nationalen Zivilschutzes wurden bisher 225 Todesopfer geborgen. In Mexiko-Stadt stürzten 40 Gebäude ein, über 500 Gebäude und Hochhäuser wurden zum Teil schwer beschädigt. Allein in einer eingestürzten Grundschule wurden in Mexiko-Stadt 21 Kinder und vier Erwachsene getötet. Kanzlerin Angela Merkel schrieb in einem Kondolenztelegramm an Staatspräsident Enrique Peña Nieto, die Nachricht erfülle sie mit großer Trauer.